Partinico si prepara all’ultimo saluto a Flavia Misuraca

13/01/2026 12:31:00

Partinico si appresta a vivere una giornata di dolore e raccoglimento per l’ultimo saluto a Flavia Misuraca, la giovane commissaria di polizia morta tragicamente nei giorni scorsi. La salma della 27enne rientrerà in città nella mattinata di mercoledì 14 gennaio, segnando un momento particolarmente atteso e carico di emozione per la famiglia e per l’intera comunità.

In tarda mattinata il feretro sarà trasferito nella Chiesa Madre di Partinico, dove verrà allestita la camera ardente. Nello stesso luogo, alle ore 15, si svolgeranno i funerali. Un appuntamento che si annuncia partecipato e silenzioso, nel rispetto di un lutto che ha colpito profondamente la città.

La notizia del rientro della salma a Partinico rappresenta una nuova fase di questo dolore collettivo. Dopo giorni di incredulità e sgomento, la comunità potrà finalmente salutare Flavia, una giovane donna che aveva lasciato la Sicilia per inseguire con determinazione il sogno di servire lo Stato, senza mai recidere il legame con la sua terra d’origine.

Flavia Misuraca, commissaria in servizio alla Questura di Grosseto, è stata trovata priva di vita a Bardonecchia, dove si trovava per un periodo di aggregazione legato ai servizi di vigilanza in Val di Susa. La Procura di Torino ha aperto un’inchiesta per chiarire nel dettaglio le ultime ore della giovane funzionaria e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento, l’ipotesi prevalente resta quella del gesto volontario: la poliziotta sarebbe stata colpita da un colpo partito dalla sua arma d’ordinanza.

Secondo quanto emerso nelle ore successive alla tragedia, Flavia si trovava in Piemonte da circa dieci giorni e quello in cui è avvenuto il fatto sarebbe dovuto essere il suo ultimo turno prima del rientro a Grosseto. A lanciare l’allarme erano stati i colleghi, preoccupati per la sua assenza al passaggio di consegne e per il silenzio alle telefonate.

La notizia ha rapidamente superato i confini locali, colpendo l’intero Paese e in particolare il mondo della polizia di Stato. A Partinico, dove la famiglia Misuraca è molto conosciuta e stimata, il dolore si è manifestato in modo composto ma profondo: messaggi di cordoglio, ricordi personali, testimonianze di affetto hanno accompagnato questi giorni difficili.

Laureata in Giurisprudenza e vincitrice di concorso, Flavia Misuraca si era insediata da pochi mesi come dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico a Grosseto. Chi l’ha conosciuta e ha lavorato con lei la ricorda come una professionista preparata e determinata, ma anche come una ragazza solare, capace di costruire rapporti umani autentici.

Mercoledì, con l’arrivo della salma e la celebrazione dei funerali, Partinico si fermerà per stringersi attorno alla famiglia Misuraca. Un ultimo saluto sobrio e rispettoso a una giovane vita spezzata troppo presto, in un dolore che resta prima di tutto privato, ma che ha toccato nel profondo un’intera comunità.



