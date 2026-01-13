Marsala, “Il Presepe più Bello”: domenica 18 gennaio la premiazione al Parco Archeologico

13/01/2026 21:35:00

Domenica 18 gennaio, al Parco Archeologico di Lilibeo Marsala, si terrà la cerimonia di premiazione della XX edizione del concorso “Il Presepe più Bello – Città di Marsala”, dedicato a Enrico Piccione e organizzato dall’Associazione culturale “Stella di Betlemme”, presieduta da don Filippo Romano.

La manifestazione si svolgerà nella Sala Conferenze “Famà”, con ingresso libero e gratuito, in due momenti:

alle ore 10.30 , spazio alle scuole con le sezioni “Disegna il tuo Presepe” e “Poesia sul Presepe” ;

alle ore 16.30, la premiazione delle famiglie partecipanti alla categoria "Il Presepe più Bello".

Per il secondo anno consecutivo, la premiazione si tiene all’interno del Parco Archeologico di Lilibeo. Anche quest’anno hanno fatto parte della giuria la direttrice del PALM, Anna Occhipinti, e la presidente dell’Associazione “Amici del Parco”, Violetta Isaia, che in passato hanno sottolineato il valore culturale e sociale dell’iniziativa, capace di aprire il museo alla città e favorire condivisione e partecipazione.

A curare l’organizzazione del concorso sono stati i membri dell’associazione “Stella di Betlemme”: Calogero Ferreri, don Filippo Romano, Aurelia Piccione, Patrizia Martinico, Luana Lentini, Enzo Amato, Salvatore Pandolfo, Giuseppina Sansone, Alessandro Gagliano, Antonella Li Vigni, Chiara Putaggio ed Enza Licari.

I 40 presepi in gara, realizzati interamente a mano, testimoniano grande creatività, fede e dedizione. Il concorso ha coinvolto famiglie, scuole, parrocchie e attività produttive del territorio comunale, oltre a decine di elaborati e disegni realizzati dagli studenti. Anche quest’anno la giuria ha visitato personalmente tutte le opere in concorso.

Intanto è possibile votare online “Il Presepe più Cliccato”, sezione parallela del concorso: le opere sono pubblicate sulla pagina Facebook dell’Associazione Stella di Betlemme e possono essere votate fino alle ore 23.59 di sabato 17 gennaio.

Il Concorso si è diviso in:

CONCORSO TRADIZIONALE (XX Edizione). Una giuria di esperti ha valutato le opere realizzate dai partecipanti. I premiati saranno: il 1° classificato (che si aggiudicherà il premio “Il Presepe più Bello 2025”) e fino al 6° posto. I restanti saranno tutti 7° classificati, a pari merito. Ci saranno anche dei premi di categoria (artigianalità, originalità, etc.).

IL PRESEPE PIÙ CLICCATO SU FACEBOOK (XII Edizione). Tutte le foto degli iscritti al concorso – sia tradizionale che quello del presepe in vetrina – sono state caricate da alcuni giorni sulla Pagina Facebook “Il Presepe più bello – Città di Marsala – dedicato a Enrico Piccione”

LE CATEGORIE DEDICATE ALLE SCUOLE MARSALESI

Il Concorso ha previsto anche le categorie dedicata alle scuole marsalesi di ogni ordine e grado: “DISEGNA IL TUO PRESEPE” e “LA POESIA DEL PRESEPE”:

“DISEGNA IL TUO PRESEPE” – Gli alunni – singolarmente o in gruppo – hanno disegnato, colorato o dipinto un elaborato sulla nascita di Gesù. Non erano previsti vincoli di dimensioni né di materiali da usare, allo scopo di promuovere a 360 gradi la fantasia e creatività di bambini e adolescenti.

“LA POESIA DEL PRESEPE” – Categoria rivolta agli alunni di tutte le scuole a partire dalla primaria – gli studenti sono stati invitati a redigere un testo poetico – singolarmente o in gruppo – ispirato dalla contemplazione del presepe e della Natività (in senso più ampio). Lo scopo è attivare più forme artistiche per sensibilizzare alla bellezza e ai sentimenti di empatia insiti in questa tradizione, specie in un tempo troppo spesso costellato da solitudini e sempre minori occasioni di condivisione emotiva.

I vincitori delle 19 edizioni:

2005: Calogero Ferreri

2006: (ed. sospesa per la perdita di Enrico Piccione)

2007: Giovanni Di Dia

2008: Salvatore Montalbano

2009: Elena La Rosa

2010: Michele Sorrentino

2011: Anna Maria Licari

2012: Stefano Saladino

2013: Gaspare Veltri

2014: Salvatore Donato

2015: Stefano Titone

2016: Enza Licari

2017: Salvatore Donato

2018: Antonino Lombardo e Giovanna Fiorami (ex-aequo)

2019: Stefano Titone

2020: Salvatore Donato

2021: Marino Maria

2022: Gaspare Veltri

2023: Pasquale Anastasi

2024: Brigitte Giannone

2025: ?



