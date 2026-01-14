Alla Biblioteca Fardelliana la presentazione di “Le prime lacrime” di Giuseppe Marrocco

14/01/2026 14:59:00

Un libro, una città, una memoria che diventa patrimonio collettivo.

Venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 17, la Biblioteca Fardelliana di Trapani ospiterà la presentazione del volume “Le prime lacrime” di Giuseppe Marrocco, iniziativa promossa dalla Fondazione Nova Civitas ETS in collaborazione con il Rotary Club Trapani.

Un appuntamento che va oltre la dimensione letteraria e assume il valore di un momento civile e culturale di alto profilo. A sottolinearlo è Livio Marrocco, presidente della Fondazione Nova Civitas, che presenterà e modererà l’incontro. Il volume “Le prime lacrime” è una raccolta inedita di poesie, che restituisce la dimensione più intima e personale di Giuseppe Marrocco, affiancando alla sua produzione pubblica una voce lirica capace di raccontare sentimenti, memoria e formazione. Marrocco è stato una figura centrale della vita culturale e istituzionale trapanese: preside del Liceo Classico Ximenes e dell’Istituto Simone Catalano, consigliere comunale e provinciale, nonché assessore alla Pubblica Istruzione. Un percorso umano e professionale che rende questa pubblicazione non solo un’opera letteraria, ma un tassello prezioso della storia civile della città. «Questo libro – dichiara Marrocco – non è soltanto un’opera letteraria, ma un gesto di restituzione. Le prime lacrime parla di radici, di formazione, di memoria. Racconta l’uomo prima ancora dell’intellettuale e ci ricorda quanto la cultura sia uno strumento fondamentale per tenere insieme una comunità».

L’incontro vedrà i saluti introduttivi dell’avv. Salvo D’Angelo, presidente del Rotary Club Trapani, e i saluti istituzionali del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, insieme a rappresentanti del mondo scolastico, culturale e rotariano. Le conclusioni saranno affidate al prof. Tommaso Romano. «Abbiamo voluto questo evento – prosegue Marrocco – perché crediamo che la memoria non sia mai un esercizio nostalgico, ma un atto di responsabilità verso il presente e il futuro. La scopertura del busto di Giuseppe Marrocco, donato dalla famiglia alla Biblioteca, è un segno concreto di questo impegno».

Al termine della manifestazione, infatti, sarà scoperto il busto di Giuseppe Marrocco, donato dalla famiglia alla Biblioteca Fardelliana, a suggello di una giornata dedicata al valore della cultura come bene comune. «Il Rotary Club Trapani – dichiara Salvo D’Angelo – ha sposato con convinzione questa iniziativa perché rappresenta pienamente il senso del nostro impegno sul territorio.

Le prime lacrime non è solo un libro, ma un atto di memoria e di riconoscenza verso una figura che ha saputo coniugare cultura, educazione e servizio alle istituzioni. Celebrare Giuseppe Marrocco, che è stato non solo socio sempre attivo del nostro club ma anche presidente nell’anno sociale 1989/90, in un luogo simbolico come la Biblioteca Fardelliana significa ribadire che la formazione, la scuola e la cultura restano pilastri imprescindibili per la crescita di una comunità consapevole».



