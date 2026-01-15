Mazara, il Comune richiama le ditte di E-Distribuzione per il ripristino delle strade

15/01/2026 22:00:00

Il corretto ripristino del manto stradale nelle vie e nelle piazze interessate da lavori di scavo è stato al centro di una riunione promossa stamani dall’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Vito Torrente. All’incontro hanno partecipato il tecnico comunale incaricato delle autorizzazioni e dei controlli, Vincenzo Armato, e i rappresentanti delle aziende che operano in città per conto di E-Distribuzione, impegnate in numerosi interventi di potenziamento della rete elettrica.

La convocazione si è resa necessaria a seguito di alcune criticità riscontrate nei ripristini stradali effettuati dopo gli scavi. «In alcuni tratti – spiega l’assessore Torrente – il manto stradale non è stato ripristinato in maniera ottimale. Abbiamo quindi chiesto con fermezza interventi adeguati, sicuri e duraturi».

Durante l’incontro le aziende hanno assicurato la massima collaborazione, impegnandosi a limitare i disagi per la cittadinanza e a garantire il corretto ripristino delle sedi stradali al termine dei lavori. «L’incontro – aggiunge Torrente – segue alcune diffide già inviate, ma siamo fiduciosi che il dialogo avviato e la nostra presa di posizione porteranno a risultati concreti. In ogni caso continueremo a vigilare su tutti i cantieri».

L’amministrazione comunale ha inoltre ricordato che sono numerosi gli interventi in corso da parte di E-Distribuzione in diverse zone del territorio, in particolare nelle principali arterie del quartiere Trasmazaro, come via Bessarione e via Mario Fani. Si tratta di lavori ritenuti necessari per il miglioramento complessivo della rete elettrica cittadina.

Pur non prevedendo modifiche sostanziali alla circolazione stradale, gli interventi potrebbero causare temporanei disagi. «Siamo certi – conclude l’assessore – che i cittadini comprenderanno l’importanza di questi lavori». Analoghe richieste di ripristino del manto stradale, infine, sono già state avanzate e continueranno ad essere rivolte a tutte le aziende che operano sui sottoservizi, comprese quelle incaricate direttamente dal Comune.



