Marsala, sistemate le "palle" di Piazza San Girolamo

03/03/2026 11:47:00

Ancora un intervento in piazza San Girolamo a Marsala. E' stato necessario un nuovo intervento sull’area dopo nuovi atti vandalici che hanno colpito gli arredi urbani e, in particolare, le "palle" in cemento che delimitano lo scavo archeologico. L’area, nel cuore del centro storico, è stata più volte danneggiata.

Il Comune ha provveduto a riposizionare le sfere (nei giorni scorsi una era scivolata via dopo che un bambino gli era salito sopra), optando per una sistemazione più solida e rafforzata. E sono in corso le verifiche sulle immagini del sistema di videosorveglianza installato nella zona, con l’obiettivo di individuare i responsabili

Se anche questo nuovo intervento dovesse essere violato, dall’Amministrazione fanno sapere che si renderebbe necessaria una ridefinizione complessiva dell’arredo dell’area.



