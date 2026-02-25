Sezioni
Cittadinanza
25/02/2026 10:22:00

Marsala, bambino gioca e una palla di cemento di "piazza palle" rotola via. Il video

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-02-2026/marsala-bambino-gioca-e-una-palla-di-cemento-di-piazza-palle-rotola-via-il-video-450.jpg

Un bambino che gioca, salendo su una delle grandi palle di cemento di Largo San Girolamo. Poi, all’improvviso, una di quelle sfere si stacca dalla base e rotola verso la strada. È successo ieri sera nella piazza marsalese conosciuta da tutti come “piazza palle”.

 

La scena è stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza. Nel video si vede il piccolo salire per gioco sulle sfere che fanno da dissuasori. A un certo punto una palla si muove, si sfila dall’alloggiamento e comincia a rotolare, finendo sulla carreggiata proprio mentre sta transitando un’auto. Per pochi metri non si è sfiorata la collisione.

 

La sfera, a quanto pare, non era adeguatamente fissata alla base. Ed è proprio questo il punto più critico. Parliamo di strutture pesanti, posizionate per delimitare l’area pedonale e garantire sicurezza. Se non sono ancorate correttamente, possono trasformarsi in un pericolo, soprattutto in una piazza frequentata da famiglie e bambini.

 

Fortunatamente non ci sono stati feriti né danni. Ma resta l’interrogativo sulla manutenzione e sulla stabilità di questi dissuasori.  









