Cittadinanza
24/02/2026 12:45:00

Marsala, incontro sul referendum costituzionale: le ragioni del Sì e del No

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/marsala-incontro-sul-referendum-costituzionale-le-ragioni-del-si-e-del-no-450.jpg

Un confronto pubblico per mettere a fuoco, in modo tecnico, i principali argomenti del dibattito sul referendum costituzionale. L’appuntamento è a Marsala sabato 28 febbraio 2026 alle 17.00, nella Sala conferenze del Circolo Lilybeo.

L’iniziativa, dal titolo “Referendum costituzionale. Le ragioni del Sì, le ragioni del No”, è promossa dall’Associazione Forense Lilybetana e dall’Associazione Avvocati Penalisti del Foro di Marsala “Cesare Beccaria”.

Interverranno come relatori il dott. Fernando Asaro, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, il dott. Francesco Paolo Pizzo, giudice presso il Tribunale di Marsala, l’avv. Alessandro Casano e l’avv. Valerio Vartolo, entrambi penalisti. A moderare l’incontro sarà il dott. Raimondo Genco, già presidente del Tribunale di Gela.

Obiettivo dell’appuntamento è offrire un’occasione di approfondimento, mettendo a confronto posizioni e argomentazioni, con un taglio giuridico e istituzionale. Un format che punta a chiarire contenuti e implicazioni, prima di qualsiasi scelta nell’urna.









