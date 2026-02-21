Marsala: cemento che si sgretola, ferro a vista e pericolo per i visitatori al Cimitero
Cemento che si sgretola, ferro a vista, calcinacci a terra e sui mastelli dei rifiuti. È la denuncia di un lettore di tp24, sullo stato di degrado al cimitero di Marsala, nella zona di Santo Spirito. Secondo quanto segnalato, c'è il rischio concreto che i calcinacci possano precipitare e colpire i visitatori. Una situazione che, a detta di chi frequenta il camposanto per rendere omaggio ai propri cari, sarebbe stata già segnalata più volte senza che siano seguiti interventi risolutivi.
Il cimitero comunale di Marsala è da tempo al centro di diverse segnalazioni. Più volte i cittadini hanno chiesto interventi e una programmazione costante delle manutenzioni, soprattutto nelle aree più datate.
Chi denuncia la situazione chiede ora un intervento urgente per mettere in sicurezza la zona di Santo Spirito, rimuovere i detriti e verificare lo stato delle strutture, prima che si verifichi un incidente.
