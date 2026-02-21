Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
21/02/2026 11:00:00

Marsala: cemento che si sgretola, ferro a vista e pericolo per i visitatori al Cimitero

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-02-2026/marsala-cemento-che-si-sgretola-ferro-a-vista-e-pericolo-per-i-visitatori-al-cimitero-450.jpg

Cemento che si sgretola, ferro a vista, calcinacci a terra e sui mastelli dei rifiuti. È la denuncia di un lettore di tp24, sullo stato di degrado al cimitero di Marsala, nella zona di Santo Spirito. Secondo quanto segnalato, c'è il rischio concreto che i calcinacci possano precipitare e colpire i visitatori. Una situazione che, a detta di chi frequenta il camposanto per rendere omaggio ai propri cari, sarebbe stata già segnalata più volte senza che siano seguiti interventi risolutivi.

 

Il cimitero comunale di Marsala è da tempo al centro di diverse segnalazioni. Più volte i cittadini hanno chiesto interventi e una programmazione costante delle manutenzioni, soprattutto nelle aree più datate.

 

 

Chi denuncia la situazione chiede ora un intervento urgente per mettere in sicurezza la zona di Santo Spirito, rimuovere i detriti e verificare lo stato delle strutture, prima che si verifichi un incidente.

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it.

 









Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771500770-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo