Marsala, auto parcheggiata sul marciapiede in via De Vita

25/02/2026 00:30:00

Un’auto lasciata direttamente sul marciapiede, costringendo i pedoni a scendere in strada. Succede a Marsala, in via De Vita, dove un’Audi Q3 è stata parcheggiata fuori dagli stalli, occupando interamente lo spazio riservato al passaggio delle persone.

La scena è quella documentata nella foto inviata alla nostra redazione: il suv, invece di sostare in un’area idonea al parcheggio, è stato lasciato sopra il marciapiede, impedendo di fatto il transito a piedi, compresi anziani, famiglie con passeggini e persone con disabilità.

Un comportamento che non solo viola le norme del Codice della strada, ma crea un disagio concreto in una zona della città già segnata da problemi di viabilità e sosta selvaggia.

In casi come questo, i pedoni sono costretti a invadere la carreggiata, con evidenti rischi per la sicurezza. Una situazione che riaccende l’attenzione sulla necessità di maggiori controlli e di un rispetto più rigoroso delle regole. Il rispetto degli spazi pubblici parte anche da gesti quotidiani. E parcheggiare correttamente è uno di questi.



