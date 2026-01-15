Libero Consorzio di Trapani: il Consiglio Provinciale approva il Bilancio 2026/28

15/01/2026 00:00:00

Il Consiglio Provinciale di Trapani ha approvato all’unanimità il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 2026-2028. “Il voto unanime sottolinea e valorizza un percorso condiviso. Questi strumenti rappresentano una sintesi virtuosa di collaborazione tra i gruppi consiliari e la Presidenza, con l’obiettivo comune di ridare slancio e forza all’Ente”, il commento del Presidente del Libero Consorzio, Salvatore Quinci:

Quinci ha espresso soddisfazione anche per l’adesione della consigliera Alessia Rizzo all’area di maggioranza: “Accolgo con piacere la volontà della consigliera Rizzo di rafforzare l’attività amministrativa del Libero Consorzio. Una scelta che si fonda sul dialogo e non sulla contrapposizione rispetto alla sua precedente esperienza consiliare”.

Il Presidente ha poi evidenziato le priorità che il nuovo Bilancio permetterà di perseguire: “Dobbiamo costruire ed ampliare le politiche giovanili, legare la formazione universitaria al mondo del lavoro e rilanciare il turismo con una nuova cartellonistica stradale e un marketing territoriale innovativo”.

Non sono mancati riferimenti alla cultura e al territorio: “Il 2026 sarà l’anno di Gibellina Capitale italiana dell’Arte Contemporanea. Il Libero Consorzio sarà sempre pronto a partecipare a progetti di rilevanza culturale e di tradizione, soprattutto nei Comuni più piccoli”.

Infine, Quinci ha sottolineato l’importanza della solidità finanziaria e della sicurezza dei cittadini: “Il Bilancio conferma le scelte strategiche per la viabilità secondaria e per l’edilizia scolastica, strumenti solidi e ordinati per garantire uno sviluppo equilibrato dei nostri territori”.

Con l’approvazione di questi strumenti, il Libero Consorzio Comunale di Trapani conferma il suo ruolo centrale nella pianificazione e nella crescita della provincia, puntando su unità, dialogo e progettualità condivisa.



