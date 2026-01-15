Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
15/01/2026 20:00:00

Mercosur, dall’Ars lettera ai deputati europei. “La politica italiana sia unita"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-01-2026/1768504515-0-mercosur-dall-ars-lettera-ai-deputati-europei-la-politica-italiana-sia-unita.jpg

Dal Parlamento regionale siciliano partirà una lettera formale indirizzata a tutti i deputati del Parlamento europeo per chiedere modifiche all’accordo commerciale tra Unione europea e Mercosur, prima della sua ratifica a Strasburgo.

 

A darne notizia sono i deputati regionali del Partito Democratico, Nello Dipasquale e Dario Safina, al termine della riunione della commissione Attività produttive dell’Ars, che oggi ha ascoltato i rappresentanti delle principali organizzazioni agricole e zootecniche siciliane. Alla seduta hanno partecipato Coldiretti, Cia e Confagricoltura, che hanno illustrato le criticità legate all’eventuale entrata in vigore dell’intesa.

 

«Abbiamo analizzato tutti i punti problematici dell’accordo – spiegano Dipasquale e Safina –. In assenza di modifiche sostanziali, il Mercosur rischia di non essere una risposta ai dazi imposti da Trump, ma di trasformarsi in un’ulteriore beffa per l’agricoltura e la zootecnia di qualità della Sicilia e dell’Italia».

 

Secondo i due parlamentari regionali, i benefici dell’accordo finirebbero soprattutto alle grandi aziende della meccanizzazione agricola, alle imprese del settore dei fitofarmaci e alle multinazionali dell’agroindustria, con l’apertura di nuovi mercati nel Sud America. «Un sistema – sottolineano – che favorisce i grandi gruppi e penalizza ancora una volta gli agricoltori, gli allevatori e le piccole e medie realtà produttive».

 

Da qui l’appello alla politica nazionale ed europea. «È fondamentale – concludono Dipasquale e Safina – che la deputazione italiana al Parlamento europeo, al di là degli schieramenti, comprenda la portata della questione ed eviti un ulteriore danno ai nostri produttori».









Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...

Native | 13/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768289939-0-identita-perdute-terza-edizione-di-successo-libri-idee-e-confronto-al-centro-di-trapani.jpg

Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...

Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...