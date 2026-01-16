Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Giudiziaria
16/01/2026 19:58:00

Non ha percepito indebitamente il reddito di cittadinanza: assolta donna castelvetranese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/non-ha-percepito-indebitamente-il-reddito-di-cittadinanza-assolta-donna-castelvetranese-450.jpg

Si chiude con un’assoluzione piena la vicenda giudiziaria che vedeva imputata una 30enne di Castelvetrano, G.P., accusata di aver percepito indebitamente il Reddito di Cittadinanza. Il Tribunale di Marsala, con il giudice Massimiliano Alagna, ha pronunciato sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

 

La donna era finita a processo per la presunta violazione della normativa sul Reddito di Cittadinanza. Secondo l’accusa, tra il 2019 e il 2020 avrebbe omesso di comunicare all’INPS l’acquisizione di un patrimonio immobiliare ricevuto per successione ereditaria, del valore di oltre 43 mila euro, incassando così circa 17.500 euro che non le sarebbero spettati.

 

Al termine della discussione in aula, il giudice ha accolto le tesi della difesa, rappresentata dagli avvocati Luana Borrelli e Giuseppe Argento, riconoscendo l’assenza di qualsiasi intento fraudolento. Un passaggio decisivo: senza il dolo, elemento essenziale del reato contestato, non può esserci responsabilità penale.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni, ma il verdetto mette già la parola fine a un procedimento delicato, che aveva acceso i riflettori su una vicenda complessa dal punto di vista documentale.









Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...

Native | 13/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768289939-0-identita-perdute-terza-edizione-di-successo-libri-idee-e-confronto-al-centro-di-trapani.jpg

Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...

Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...