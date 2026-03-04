 Monte dei Paschi condannato per usura, risarcimento per la cooperativa Villa Rosa

04/03/2026 09:50:00

E’ definitiva la sentenza con cui, prima il Tribunale civile di Marsala e poi la Corte d’appello di Palermo, hanno condannato la Banca Monte dei Paschi di Siena a versare alla

cooperativa sociale Villa Rosa 188.994 euro, oltre interessi, per “l’accertata usurarietà degli interessi convenuti con riguardo a un contratto di mutuo”.

La prima sezione civile della Corte di Cassazione (presidente Enrico Scoditti) ha, infatti, respinto il ricorso dell’istituto di credito. La Corte d’appello di Palermo, sottolinea la cassazione, aveva “rilevato che gli interessi di mora soggiacciono alle soglie dell’usura e che la mancata indicazione del tasso effettivo globale medio relativo ai detti interessi non preclude l’applicazione della disciplina contenuta nella legge n. 108 del 1996”. E cioè la legge che ha istituito il “Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura”.



L’appello della banca venne ritenuto infondato anche perché questa non avrebbe “svolto alcuna specifica censura riguardo alla diversa questione relativa alle conseguenze derivanti dell'accertata natura usuraria del tasso di mora”. La banca aveva impugnato la sentenza d’appello facendo leva su due motivi, ma i giudici romani li hanno entrambi respinti.



