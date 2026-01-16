Pantelleria, Giusi D’Aietti nuovo assessore comunale

16/01/2026 22:00:00

Giusi D’Aietti, consigliere comunale di Forza Italia, si è insediata come nuovo assessore del Comune di Pantelleria, a seguito della nomina firmata dal sindaco Fabrizio D’Ancona. All’assessore D’Aietti sono state assegnate le deleghe allo sport, alle politiche giovanili, alle politiche per l’integrazione, all’associazionismo e volontariato e alle pari opportunità.

A salutare positivamente la nomina è Toni Scilla, che ha espresso auguri di buon lavoro sottolineando come l’incarico rappresenti un riconoscimento dell’impegno portato avanti da D’Aietti all’interno del Consiglio comunale, dove – viene evidenziato – si è distinta per l’attenzione alle esigenze dei cittadini panteschi.

Secondo Scilla, la nomina assume anche un valore politico, quale risultato del lavoro svolto dal segretario comunale di Forza Italia, Gianni Rizzo, e dall’intera segreteria locale del partito.

Forza Italia ha inoltre confermato il proprio sostegno all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabrizio D’Ancona, ribadendo l’impegno a proseguire un’azione politica improntata alla collaborazione istituzionale, allo sviluppo del territorio e al miglioramento della qualità della vita sull’isola.



