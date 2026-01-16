Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
16/01/2026 22:00:00

Pantelleria, Giusi D’Aietti nuovo assessore comunale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/pantelleria-giusi-d-aietti-nuovo-assessore-comunale-450.jpg

Giusi D’Aietti, consigliere comunale di Forza Italia, si è insediata come nuovo assessore del Comune di Pantelleria, a seguito della nomina firmata dal sindaco Fabrizio D’Ancona. All’assessore D’Aietti sono state assegnate le deleghe allo sport, alle politiche giovanili, alle politiche per l’integrazione, all’associazionismo e volontariato e alle pari opportunità.

 

A salutare positivamente la nomina è Toni Scilla, che ha espresso auguri di buon lavoro sottolineando come l’incarico rappresenti un riconoscimento dell’impegno portato avanti da D’Aietti all’interno del Consiglio comunale, dove – viene evidenziato – si è distinta per l’attenzione alle esigenze dei cittadini panteschi.

 

Secondo Scilla, la nomina assume anche un valore politico, quale risultato del lavoro svolto dal segretario comunale di Forza Italia, Gianni Rizzo, e dall’intera segreteria locale del partito.

 

Forza Italia ha inoltre confermato il proprio sostegno all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabrizio D’Ancona, ribadendo l’impegno a proseguire un’azione politica improntata alla collaborazione istituzionale, allo sviluppo del territorio e al miglioramento della qualità della vita sull’isola.









Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...

Native | 13/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768289939-0-identita-perdute-terza-edizione-di-successo-libri-idee-e-confronto-al-centro-di-trapani.jpg

Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...

Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...