16/01/2026 18:33:00

Iacp Trapani, la replica: «L'ente è estraneo alle indagini, nessun sistema illecito»

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/iacp-trapani-la-replica-l-ente-e-estraneo-alle-indagini-nessun-sistema-illecito-450.jpg

Articoli Correlati:

Dopo le notizie sul blitz dei Carabinieri, l'Istituto Autonomo Case Popolari interviene con una nota ufficiale per smentire il coinvolgimento dell'ente nelle indagini. «L'inchiesta riguarda un singolo dipendente e non l'amministrazione dello Iacp», precisa la direzione, che annuncia azioni legali a tutela della propria immagine.

 

«Ricostruzioni infondate»

 

Lo Iacp di Trapani respinge con forza le ricostruzioni che parlano di un "sistema di corruzione e falso" interno all'ente. Secondo la nota diffusa, attribuire all'istituto condotte illecite è "erroneo e del tutto infondato". L'amministrazione chiarisce che l'ente non è oggetto di indagini e che non è stata notificata alcuna ipotesi giudiziaria idonea a sostenere le tesi diffuse dalla stampa.

L'istituto precisa inoltre di non aver subito sequestri o notifiche di atti giudiziari che riguardino la propria gestione amministrativa, sottolineando la trasparenza e la correttezza del proprio operato.

 

Focus su un singolo dipendente

 

La replica dell'ente punta a circoscrivere la vicenda giudiziaria. Lo Iacp conferma che l'indagine riguarda esclusivamente un proprio dipendente e si concentra sull'assegnazione tramite voltura di quattro alloggi popolari.

«Non si può assolutamente dedurre un'indagine sull'ente dalle contestazioni riguardanti un singolo lavoratore», si legge nella nota. Per questo motivo, lo Iacp definisce "artatamente descritte" le notizie che riferiscono di irregolarità diffuse nella gestione di appalti e contributi pubblici.

 

Richiesta di rettifica e azioni legali

 

L'ente ha chiesto l'immediata rettifica delle notizie pubblicate, ribadendo che nessuna indagine oggi riguarda l'Iacp di Trapani come istituzione. La nota si chiude con l'annuncio di possibili azioni legali: «L'Ente si riserva sin d'ora di ricorrere in giudizio per la salvaguardia dei propri pubblici interessi».









