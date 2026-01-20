Sezioni
Cronaca

» Giudiziaria
20/01/2026 19:40:00

Iacp Trapani, il funzionario Marino rompe il silenzio: «Pressioni e minacce negli uffici»

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/iacp-trapani-il-funzionario-marino-rompe-il-silenzio-pressioni-e-minacce-negli-uffici-450.jpg

Articoli Correlati:

Mentre il funzionario Giuseppe Marino tenta di smontare le accuse di corruzione parlando di "pressioni e minacce" negli uffici, irrompe nella vicenda la Sindaca di Erice. Daniela Toscano difende il corpo della Municipale e chiarisce il retroscena dei volantini elettorali consegnati al "Rais" Randazzo: «Quella candidata non era nelle mie liste».

 

La difesa di Marino: «Clima difficile allo Iacp»

 

Si sono conclusi oggi gli interrogatori preventivi di garanzia davanti al Gip Samuele Corso per l'inchiesta che abbiamo raccontando in questi giorni su Tp24.  Mentre Ivan Randazzo e gli altri indagati per il filone della droga hanno scelto la via del silenzio, Giuseppe Marino, l’unico dipendente dello Iacp coinvolto, ha deciso di rispondere.

Assistito dall’avvocato Fabio Sammartano, Marino ha respinto ogni accusa di irregolarità. Ha giustificato i contatti telefonici con Randazzo come ordinaria attività di sportello e ha descritto un ambiente di lavoro estremo: un ufficio con pochissimo personale, costantemente bersagliato dalle intimidazioni di un'utenza che pretende l'assegnazione della casa fuori dalle regole. Il funzionario, prossimo alla pensione, ha cercato così di allontanare l'ombra del "sistema" illecito.

 

Daniela Toscano: «Non screditate la Polizia Municipale»

 

Sulla vicenda è intervenuta duramente la Sindaca di Erice, Daniela Toscano, per tutelare l'immagine del Comune e della Polizia Municipale dopo l'episodio dell'agente Antonio Pio Sesta, accusato di aver usato l'auto di servizio per consegnare volantini elettorali a casa di Randazzo.

«È fondamentale precisare che la vicenda riguarderebbe un singolo vigile e non l’intero Corpo, che opera con professionalità», ha dichiarato la Sindaca. Toscano ha poi voluto sgombrare il campo da strumentalizzazioni politiche: «La moglie della persona coinvolta non era candidata nelle mie liste, ma in quelle di uno schieramento politico avversario». Un chiarimento netto per ribadire l'estraneità della sua amministrazione alle dinamiche emerse nel "fortino" di San Giuliano.

 

Trasparenza per chi attende un alloggio

 

La Sindaca ha poi commentato il cuore dell'inchiesta Iacp, ammettendo che alcune "anomalie" si erano già palesate nel tempo. «È auspicabile che le indagini facciano piena chiarezza — ha aggiunto la Toscano — soprattutto a tutela delle persone perbene che attendono un alloggio e hanno diritto a trasparenza ed equità».

 

In attesa delle misure

 

Conclusi i confronti, la palla passa ora definitivamente al Gip. Entro breve tempo il giudice dovrà decidere se confermare la richiesta di custodia cautelare avanzata dal pm Andrea Tarondo per il rischio di reiterazione dei reati. Resta la fotografia di una città sospesa tra il racconto di uffici pubblici sotto assedio e zone d'ombra dove la politica e il malaffare cercavano pericolosi punti di contatto.









