Alcamo, pubblicato all’Albo Pretorio il nuovo Piano Regolatore Generale 

È stato pubblicato all’Albo Pretorio il Piano Regolatore Generale del Comune di Alcamo. Da oggi è possibile consultare gli elaborati relativi alla Variante generale al PRG, approvata lo scorso 29 dicembre 2025 dal Commissario ad acta.
La documentazione è disponibile online nella home page del sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio, raggiungibile a questo link.
Gli elaborati, completi di tutta la documentazione allegata, possono essere consultati anche in presenza presso la Segreteria comunale, in piazza Ciullo (primo piano), a libera visione del pubblico.
Durante il periodo di deposito, che decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla G.U.R.S. (16 gennaio 2026) e fino a dieci giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse potrà presentare osservazioni.
Le osservazioni, indirizzate al Comune di Alcamo – Direzione 1, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo oppure inviate tramite PEC all’indirizzo comunedialcamo.protocollo@pec.it, utilizzando l’apposito modello disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio.
Il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni è fissato al 26 marzo 2026.