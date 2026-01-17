Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
17/01/2026 13:00:00

Alcamo, pubblicato all’Albo Pretorio il nuovo Piano Regolatore Generale 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-01-2026/alcamo-pubblicato-all-albo-pretorio-il-nuovo-piano-regolatore-generale-450.jpg

È stato pubblicato all’Albo Pretorio il Piano Regolatore Generale del Comune di Alcamo. Da oggi è possibile consultare gli elaborati relativi alla Variante generale al PRG, approvata lo scorso 29 dicembre 2025 dal Commissario ad acta.

 

La documentazione è disponibile online nella home page del sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione TrasparentePianificazione e governo del territorio, raggiungibile a questo link.

 

Gli elaborati, completi di tutta la documentazione allegata, possono essere consultati anche in presenza presso la Segreteria comunale, in piazza Ciullo (primo piano), a libera visione del pubblico.

 

Durante il periodo di deposito, che decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla G.U.R.S. (16 gennaio 2026) e fino a dieci giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse potrà presentare osservazioni.

 

Le osservazioni, indirizzate al Comune di Alcamo – Direzione 1, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo oppure inviate tramite PEC all’indirizzo comunedialcamo.protocollo@pec.it, utilizzando l’apposito modello disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio.
Il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni è fissato al 26 marzo 2026.









