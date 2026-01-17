Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
17/01/2026 09:09:00

Mazara, guasto a un pozzo idrico: disagi nell’erogazione in centro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-01-2026/mazara-guasto-a-un-pozzo-idrico-disagi-nell-erogazione-in-centro-450.jpg

Un guasto al pozzo idrico “Bonanno” sta causando una riduzione del flusso dell’acqua, con possibili disagi nell’erogazione idrica nel centro cittadino e nella zona di via Marsala alta.

 

A comunicarlo è il Servizio idrico dell’Ufficio tecnico comunale, che ha già avviato gli interventi necessari. La riparazione del guasto dovrebbe essere completata entro lunedì, con il conseguente ripristino della normale distribuzione dell’acqua. Il Comune invita i cittadini delle aree interessate a un uso responsabile della risorsa idrica fino alla risoluzione del problema.

 









