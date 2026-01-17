Sezioni
Istituzioni

Dalla Regione
17/01/2026 20:00:00

Pesca, c'è la graduatoria regionale dei progetti di commercializzazione e trasformazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-01-2026/pesca-c-e-la-graduatoria-regionale-dei-progetti-di-commercializzazione-e-trasformazione-450.jpg

È stata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Siciliana la graduatoria definitiva dell’avviso pubblico per la selezione di progetti finalizzati a rafforzare la competitività e la sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

 

Sono dieci gli interventi ammessi a finanziamento, per un importo complessivo di circa 8 milioni di euro. L’azione mira a sostenere la capacità produttiva e gestionale delle imprese del settore ittico e a promuovere l’innovazione tecnologica, anche attraverso investimenti in dispositivi di sicurezza per ridurre i rischi di incidenti sul lavoro.

 

«Il governo Schifani è al fianco delle aziende del settore ittico – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea, Luca Sammartino –. Con questo avviso sosteniamo micro, piccole e medie imprese, favorendo il lavoro in sicurezza degli addetti e supportando gli investimenti per la realizzazione e l’adeguamento di impianti e infrastrutture, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e la competitività del comparto».









