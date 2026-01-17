Disabili dimenticati a Mazara: servizio di trasporto verso il CSR AIAS nel caos

Il servizio di trasporto dei disabili verso il centro di riabilitazione CSR AIAS di Mazara del Vallo, affidato al Comune, versa in condizioni critiche. Una situazione che sta creando gravi disagi a bambini e adulti con disabilità, costretti in molti casi a rinunciare alle terapie riabilitative.
Secondo quanto denunciato, il servizio risulterebbe inefficiente e disorganizzato, al punto da scaricare sulle famiglie l’onere di garantire un diritto fondamentale. Genitori costretti a “fare i salti mortali”, tra lavoro e difficoltà logistiche, per accompagnare i propri figli alle cure necessarie.
Un servizio pubblico essenziale, quello del trasporto assistito, che dovrebbe assicurare continuità, puntualità e dignità, ma che viene invece – denunciano – gestito con superficialità e nel silenzio delle istituzioni.
«La disabilità non si ignora, si rispetta», è l’appello che arriva con forza, insieme alla richiesta di un intervento immediato del Comune di Mazara del Vallo, affinché venga ripristinato un servizio adeguato e rispettoso delle persone più fragili.