Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Diritti
17/01/2026 16:05:00

Disabili dimenticati a Mazara: servizio di trasporto verso il CSR AIAS nel caos

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-01-2026/1768663387-0-disabili-dimenticati-a-mazara-servizio-di-trasporto-verso-il-csr-aias-nel-caos.jpg

Il servizio di trasporto dei disabili verso il centro di riabilitazione CSR AIAS di Mazara del Vallo, affidato al Comune, versa in condizioni critiche. Una situazione che sta creando gravi disagi a bambini e adulti con disabilità, costretti in molti casi a rinunciare alle terapie riabilitative.

 

Secondo quanto denunciato, il servizio risulterebbe inefficiente e disorganizzato, al punto da scaricare sulle famiglie l’onere di garantire un diritto fondamentale. Genitori costretti a “fare i salti mortali”, tra lavoro e difficoltà logistiche, per accompagnare i propri figli alle cure necessarie.

 

Un servizio pubblico essenziale, quello del trasporto assistito, che dovrebbe assicurare continuità, puntualità e dignità, ma che viene invece – denunciano – gestito con superficialità e nel silenzio delle istituzioni.

 

«La disabilità non si ignora, si rispetta», è l’appello che arriva con forza, insieme alla richiesta di un intervento immediato del Comune di Mazara del Vallo, affinché venga ripristinato un servizio adeguato e rispettoso delle persone più fragili.

 

 

 









Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768571990-0-l-i-c-garibaldi-pipitone-vola-in-europa-con-il-progetto-pnrr-erasmus.jpg

L’I.C. Garibaldi Pipitone vola in Europa con il progetto PNRR...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768556619-0-un-nuovo-capitolo-per-fily-art-tattoo-a-marsala-inaugurazione-con-musica-e-premi.jpg

Un nuovo capitolo per Fily Art Tattoo a Marsala: inaugurazione con musica...

Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...