Disabili dimenticati a Mazara: servizio di trasporto verso il CSR AIAS nel caos

Crisi idrica nel Trapanese: “Mentre l’acqua scorre nei fiumi, noi restiamo a secco”

Un video-denuncia per accendere i riflettori su una situazione che, nel Trapanese e in gran parte della Sicilia, è diventata ormai insostenibile. A firmarlo è Silvio Alagna, cittadino di Castelvetrano che ha deciso di rivolgersi alla...