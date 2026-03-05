Sezioni
Cittadinanza

» Diritti
05/03/2026 15:17:00

Alcamo, l’8 marzo il convegno “Le donne dimenticate” su arte, musica e scienza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-03-2026/alcamo-l-8-marzo-il-convegno-le-donne-dimenticate-su-arte-musica-e-scienza-450.jpg

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la FIDAPA – Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, sezione di Alcamo, organizza il convegno “Le donne dimenticate – nell’arte, nella musica e nella scienza. Il talento non ha genere, le opportunità sì”.

L’incontro si terrà domenica 8 marzo alle ore 16.30 presso l’Auditorium dell’ex Collegio dei Gesuiti di Alcamo e vedrà anche la partecipazione del vicesindaco Alberto Donato.

L’iniziativa intende richiamare l’attenzione sul ruolo spesso marginalizzato delle donne nella storia culturale e scientifica. Per lungo tempo, infatti, il contributo femminile in diversi ambiti professionali è stato sottovalutato o poco riconosciuto, con conseguenze anche sul piano delle opportunità di carriera e dei riconoscimenti pubblici.

Durante il convegno tre relatrici analizzeranno il tema attraverso esempi concreti di donne che, pur avendo dato contributi significativi nei rispettivi campi, sono rimaste poco conosciute o non adeguatamente valorizzate. Interverranno Anna Cammarata per l’arte, Irma Bonanno per la musica e Giuseppa Reina per la scienza.

Ad aprire l’incontro sarà la professoressa Margherita Parrino, che introdurrà i lavori e il tema della giornata, dedicata alla riflessione sul riconoscimento del talento femminile e sulle opportunità di valorizzarlo nella società contemporanea.









