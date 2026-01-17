Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni
17/01/2026 11:00:00

Il generale Ubaldo Del Monaco in visita ai Carabinieri di Trapani e Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-01-2026/il-generale-ubaldo-del-monaco-in-visita-ai-carabinieri-di-trapani-e-marsala-450.jpg

Il generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha visitato nei giorni scorsi le Compagnie dei Carabinieri di Trapani e Marsala. Ad accoglierlo il comandante provinciale, colonnello Mauro Carrozzo. Durante la visita, il generale ha incontrato una rappresentanza di militari di tutte le articolazioni territoriali, di ogni ordine e grado, insieme ai membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

 

La prima tappa è stata la Compagnia di Marsala, ospitata nei locali della Villa Araba. Successivamente il comandante della Legione si è recato presso le Stazioni di San Filippo, Erice e Valderice.

 

Nel corso degli incontri, il generale Del Monaco ha espresso apprezzamento per il lavoro quotidiano svolto dai Carabinieri, sottolineando i risultati operativi ottenuti e, soprattutto, l’importanza dell’attività di prossimità e del costante rapporto con i cittadini. Un aspetto particolarmente rilevante in realtà come Erice, piccolo centro a forte vocazione turistica.

 

Durante la giornata, il comandante della Legione ha inoltre consegnato l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica al maresciallo capo Pietro Floreno, comandante della Stazione di Valderice, riconoscendo l’impegno, la professionalità e la costante vicinanza dimostrata alla comunità locale. Il generale Del Monaco ha infine incontrato Antonella Pizzo, vedova del maresciallo maggiore MOVC Silvio Mirachi, ucciso il 31 maggio 2016 in un agguato mentre effettuava un sopralluogo in alcune serre adibite alla coltivazione illecita di canapa indiana.



Istituzioni | 2026-01-16 17:47:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/da-oggi-luciani-e-procuratore-aggiunto-a-trapani-250.jpg

Da oggi Luciani è procuratore aggiunto a Trapani

Si è insediato ufficialmente questa mattina, nel corso di una cerimonia al Tribunale di Trapani, il nuovo procuratore aggiunto Stefano Luciani. Romano, 53 anni, con 24 anni di carriera in magistratura alle spalle, Luciani arriva a Trapani...







Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768556619-0-un-nuovo-capitolo-per-fily-art-tattoo-a-marsala-inaugurazione-con-musica-e-premi.jpg

Un nuovo capitolo per Fily Art Tattoo a Marsala: inaugurazione con musica...

Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...

Native | 13/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768289939-0-identita-perdute-terza-edizione-di-successo-libri-idee-e-confronto-al-centro-di-trapani.jpg

Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...