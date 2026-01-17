Il generale Ubaldo Del Monaco in visita ai Carabinieri di Trapani e Marsala

17/01/2026 11:00:00

Il generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha visitato nei giorni scorsi le Compagnie dei Carabinieri di Trapani e Marsala. Ad accoglierlo il comandante provinciale, colonnello Mauro Carrozzo. Durante la visita, il generale ha incontrato una rappresentanza di militari di tutte le articolazioni territoriali, di ogni ordine e grado, insieme ai membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

La prima tappa è stata la Compagnia di Marsala, ospitata nei locali della Villa Araba. Successivamente il comandante della Legione si è recato presso le Stazioni di San Filippo, Erice e Valderice.

Nel corso degli incontri, il generale Del Monaco ha espresso apprezzamento per il lavoro quotidiano svolto dai Carabinieri, sottolineando i risultati operativi ottenuti e, soprattutto, l’importanza dell’attività di prossimità e del costante rapporto con i cittadini. Un aspetto particolarmente rilevante in realtà come Erice, piccolo centro a forte vocazione turistica.

Durante la giornata, il comandante della Legione ha inoltre consegnato l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica al maresciallo capo Pietro Floreno, comandante della Stazione di Valderice, riconoscendo l’impegno, la professionalità e la costante vicinanza dimostrata alla comunità locale. Il generale Del Monaco ha infine incontrato Antonella Pizzo, vedova del maresciallo maggiore MOVC Silvio Mirachi, ucciso il 31 maggio 2016 in un agguato mentre effettuava un sopralluogo in alcune serre adibite alla coltivazione illecita di canapa indiana.



