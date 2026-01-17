Il generale Ubaldo Del Monaco in visita ai Carabinieri di Trapani e Marsala
Il generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha visitato nei giorni scorsi le Compagnie dei Carabinieri di Trapani e Marsala. Ad accoglierlo il comandante provinciale, colonnello Mauro Carrozzo. Durante la visita, il generale ha incontrato una rappresentanza di militari di tutte le articolazioni territoriali, di ogni ordine e grado, insieme ai membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri.
La prima tappa è stata la Compagnia di Marsala, ospitata nei locali della Villa Araba. Successivamente il comandante della Legione si è recato presso le Stazioni di San Filippo, Erice e Valderice.
Nel corso degli incontri, il generale Del Monaco ha espresso apprezzamento per il lavoro quotidiano svolto dai Carabinieri, sottolineando i risultati operativi ottenuti e, soprattutto, l’importanza dell’attività di prossimità e del costante rapporto con i cittadini. Un aspetto particolarmente rilevante in realtà come Erice, piccolo centro a forte vocazione turistica.
Durante la giornata, il comandante della Legione ha inoltre consegnato l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica al maresciallo capo Pietro Floreno, comandante della Stazione di Valderice, riconoscendo l’impegno, la professionalità e la costante vicinanza dimostrata alla comunità locale. Il generale Del Monaco ha infine incontrato Antonella Pizzo, vedova del maresciallo maggiore MOVC Silvio Mirachi, ucciso il 31 maggio 2016 in un agguato mentre effettuava un sopralluogo in alcune serre adibite alla coltivazione illecita di canapa indiana.
Da oggi Luciani è procuratore aggiunto a Trapani
Si è insediato ufficialmente questa mattina, nel corso di una cerimonia al Tribunale di Trapani, il nuovo procuratore aggiunto Stefano Luciani. Romano, 53 anni, con 24 anni di carriera in magistratura alle spalle, Luciani arriva a Trapani...
Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...
Liuzza sarà al SIGEP WORLD 2026, la più importante fiera internazionale dedicata alle eccellenze del Foodservice, in programma dal 16 al 20 gennaio alla Fiera di Rimini. Un appuntamento centrale per l’azienda...
Il generale Ubaldo Del Monaco in visita ai Carabinieri di Trapani e Marsala
Il generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha visitato nei giorni scorsi le Compagnie dei Carabinieri di Trapani e Marsala. Ad accoglierlo il comandante provinciale, colonnello Mauro...
Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...
Si è chiusa con un bilancio ampiamente positivo la terza edizione di Identità Perdute, la rassegna letteraria promossa dalla Fondazione Nova Civitas ETS, che tra ottobre e dicembre ha animato il dibattito culturale...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste