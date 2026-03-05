Truffe agli anziani: i Carabinieri di Castelvetrano incontrano i cittadini del Belice

05/03/2026 14:00:00

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano scendono in campo per prevenire le truffe ai danni degli anziani. Da mesi i militari stanno organizzando incontri informativi nei comuni del territorio per spiegare ai cittadini, soprattutto alle persone più fragili, come riconoscere e difendersi dai raggiri.

L’iniziativa rientra nella campagna di prevenzione promossa dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e coinvolge diversi centri della Valle del Belice: Castelvetrano, Partanna, Santa Ninfa, Gibellina e Poggioreale. Durante gli incontri i comandanti delle Stazioni e il comandante della Compagnia illustrano le tecniche più utilizzate dai truffatori per avvicinare e raggirare le vittime, fornendo anche indicazioni pratiche su come comportarsi in situazioni sospette.

Particolare attenzione è rivolta agli anziani, considerati tra i soggetti più vulnerabili. Le truffe, infatti, oltre a provocare un danno economico, hanno spesso conseguenze pesanti anche dal punto di vista psicologico, generando paura e senso di insicurezza nelle vittime.

Dallo scorso autunno sono già stati organizzati 18 incontri. Molti si sono svolti nelle chiese del territorio, al termine delle funzioni religiose, ma anche in luoghi di aggregazione frequentati dagli anziani. In totale sono stati raggiunti oltre 750 cittadini, informati anche attraverso la distribuzione di opuscoli con consigli e accortezze utili per evitare raggiri.

Gli opuscoli realizzati dalla Compagnia dei Carabinieri di Castelvetrano hanno suscitato l’interesse anche delle amministrazioni locali, che hanno manifestato l’intenzione di pubblicarli sui propri siti istituzionali per ampliare la diffusione delle informazioni.

L’attività rientra nell’azione di prevenzione e contrasto portata avanti dal Comando provinciale dei Carabinieri di Trapani contro le truffe agli anziani, un fenomeno che negli ultimi anni continua a destare attenzione anche nel territorio trapanese.



