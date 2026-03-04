Sezioni
Istituzioni
04/03/2026 22:30:00

10 nuovi ispettori e 9 agenti: si rinforzano la Questura e i Commissariati del Trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-03-2026/10-nuovi-ispettori-e-9-agenti-si-rinforzano-la-questura-e-i-commissariati-del-trapanese-450.jpg

Nuovi rinforzi per la Polizia di Stato in provincia di Trapani. Questa mattina il questore Giuseppe Felice Peritore ha ricevuto 10 ispettori e 9 agenti destinati a potenziare gli uffici del territorio. Dei dieci appartenenti al ruolo ispettori, nove prenderanno servizio negli uffici della Questura di Trapani, mentre uno è stato assegnato al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mazara del Vallo. A questi si aggiungono nove nuovi agenti trasferiti per rafforzare l’organico complessivo della Questura e dei Commissariati della provincia.

 

I neo arrivati provengono da diverse aree del Paese. Nel corso della loro carriera hanno maturato esperienze in varie Questure e negli uffici delle Specialità della Polizia di Stato, ricoprendo incarichi differenti.

Le assegnazioni rientrano in un progetto nazionale voluto dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani. L’obiettivo è rafforzare il controllo del territorio nelle aree considerate più sensibili, dove la presenza delle forze dell’ordine rappresenta uno strumento centrale nel contrasto alla criminalità organizzata e diffusa.

 Un potenziamento che riguarda anche la provincia di Trapani, da sempre territorio delicato sotto il profilo della sicurezza, con particolare attenzione ai centri più popolosi come Trapani e Mazara del Vallo. Agli ispettori e agli agenti il questore ha rivolto un augurio di buon lavoro per il nuovo incarico al servizio della collettività trapanese.

 









