Cultura

Tempo libero
17/01/2026 15:00:00

Comix in the Library: a Trapani cinque mesi di fumetto tra scuola e comunità

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/comix-in-the-library-a-trapani-cinque-mesi-di-fumetto-tra-scuola-e-comunita-450.jpg

Da gennaio a maggio Trapani avvia un percorso continuo di avvicinamento alla lettura attraverso il fumetto. Si chiama “Comix in the Library” ed è il progetto promosso dalla Biblioteca Fardelliana insieme a Nerd Attack ETS, vincitore del bando europeo The Europe Challenge. Con la presentazione del calendario entra ora nella fase operativa.

Il programma prevede incontri con autori e fumettisti, attività per le scuole, laboratori creativi, workshop di scrittura e disegno, oltre a momenti di formazione per docenti e operatori culturali. L’obiettivo è chiaro: usare il fumetto come linguaggio accessibile e contemporaneo per stimolare la lettura e coinvolgere pubblici diversi, a partire dai più giovani.

Un progetto che attraversa Trapani ed Erice

Gli appuntamenti si svolgeranno negli spazi della Biblioteca Fardelliana, nelle scuole del territorio, nella sede di Nerd Attack ETS a Casa Santa Erice e in altri luoghi della vita culturale cittadina. Una scelta che punta a portare il fumetto là dove studenti e famiglie già vivono e si formano, riducendo la distanza tra istituzioni culturali e comunità.

Il calendario mese per mese

Il percorso si apre a gennaio con Lele Virzì e Alberto Catalanotti, seguiti da Giulia della Ciana, tra incontri mattutini per le scuole e appuntamenti pomeridiani aperti al pubblico.
A febbraio sarà protagonista Giuseppe Bartorilla, con un focus su fumetto, graphic novel e promozione della lettura in biblioteca.
Marzo vedrà gli incontri con Pietro Grasso ed Emiliano Pagani, mentre ad aprile spazio a Marco Rizzo e Margherita Tramontoli, con workshop e laboratori dedicati anche ai più piccoli.

Il ciclo si chiuderà a maggio all’interno del Trapani Comix & Games, con un appuntamento che unirà incontro pubblico e formazione professionale, rafforzando il legame tra la rassegna e il festival.

Fumetto come strumento educativo

“Comix in the Library” è pensato come progetto educativo strutturato. Oltre agli eventi, sono previsti seminari per insegnanti e bibliotecari per integrare il fumetto nella didattica e nei servizi bibliotecari. A conclusione della rassegna nascerà anche la prima sezione fumetti della Biblioteca Fardelliana e partiranno gruppi di lettura per ragazzi tra i 10 e i 16 anni.

Un’iniziativa che rafforza il ruolo della biblioteca come presidio culturale attivo e inclusivo, inserendo Trapani in una rete europea di buone pratiche che guardano alla cultura come strumento di crescita e partecipazione.









