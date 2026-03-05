Anche a Trapani la “Sausage Walk”, la passeggiata dei bassotti

05/03/2026 13:16:00

Anche Trapani sarà tra le 35 località italiane che il 29 marzo ospiteranno la Sausage Walk Italia 2026, la passeggiata nazionale dedicata ai bassotti, giunta all’ottavo anno.

L’appuntamento in città è fissato per le 10.30 in corso A. Fogazzaro. L’evento, patrocinato dal Comune di Trapani, si svolgerà in contemporanea in numerose regioni italiane – dalla Liguria alla Sicilia, passando per Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Puglia e Sardegna – con la partecipazione, anche quest’anno, del Canton Ticino.

La formula è semplice: un punto di ritrovo individuato dall’Alfiere locale di Sausage Walk Italia, un percorso sicuro e approvato dalle autorità, pensato per le “zampe corte” dei bassotti, con pochi attraversamenti e nel rispetto del Codice della Strada. La partecipazione è libera e gratuita e, come sempre, non si sa quanti saranno i cani presenti.

L’impressione è che sarà una vera e propria invasione di “zampe veloci, code scodinzolanti e abbai gioiosi”.

Imprescindibile la foto di gruppo in uno dei luoghi simbolo della città, per condividere sui social l’immagine del corteo e sorprendere il web con il numero dei partecipanti. A seguire, spazio a saluti, scambi di contatti e nuove amicizie tra appassionati che spesso si conoscono prima online e poi dal vivo.

L’organizzazione ha predisposto anche un kit dedicato ai cagnolini, con accessori studiati appositamente e l’iconico papillon – diverso ogni anno e diventato oggetto da collezione. Il ricavato contribuirà a sostenere i bassotti seguiti da “Basso… e Poi Più – ODV”, associazione charity partner dell’iniziativa.

Sui social, intanto, circolano le cartoline promozionali create con l’intelligenza artificiale per ricordare l’appuntamento delle 10.30. Anche l’edizione 2026 si conferma così come la passeggiata “più lunga d’Italia”, capace di unire idealmente migliaia di bassotti da nord a sud in un unico grande evento nazionale.



