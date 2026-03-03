Sezioni
Cultura

» Tempo libero
03/03/2026 14:21:00

Marsala, al via il corso di formazione sulla storia: workshop al Complesso San Pietro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/marsala-al-via-il-corso-di-formazione-sulla-storia-workshop-al-complesso-san-pietro-450.jpg

Venerdì 6 marzo, alle ore 15.30, Marsala ospiterà il workshop “La storia è tra di noi: percorsi di condivisione della conoscenza scientifica”. L’incontro si terrà al Complesso San Pietro e rappresenta l’apertura ufficiale del Corso di Formazione “Marsala dal periodo greco-romano all’età contemporanea: come raccontare la storia?”.

Il percorso formativo è organizzato dall’Università degli Studi di Palermo, con il patrocinio del Comune di Marsala e la collaborazione del Parco Archeologico Lilibeo e del Liceo Pascasino-Giovanni XXIII.

I saluti istituzionali e le relazioni

Il workshop si aprirà con i saluti del sindaco Massimo Grillo e con gli interventi istituzionali dei rappresentanti degli enti coinvolti.

Seguiranno le relazioni di storici, ricercatori e docenti universitari, che approfondiranno i temi della Public History, della divulgazione scientifica e della valorizzazione del patrimonio culturale.

Un corso per i docenti del Pascasino

L’incontro inaugura il Corso di Formazione rivolto ai docenti del Liceo Pascasino-Giovanni XXIII, che proseguirà fino al mese di maggio, anche con appuntamenti online.

Il programma prevede visite guidate nel territorio, seminari e laboratori. L’obiettivo è migliorare la conoscenza, la promozione e la fruizione pubblica dei siti culturali e museali di Marsala.

Public History tra accademia e territorio

Come sottolineano gli organizzatori, si tratta di un’iniziativa che per la prima volta coniuga Accademia, Educazione e Società Civile in un contesto cittadino dalle grandi potenzialità culturali come quello marsalese. Un progetto che punta a rafforzare il legame tra ricerca scientifica, scuola e comunità, partendo proprio dalla storia della città.



