Sport

» Basket
18/01/2026 15:00:00

Gara sospesa a Palermo: Virtus Trapani condanna la violenza e solidarizza con i tifosi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-01-2026/1768744675-0-gara-sospesa-a-palermo-virtus-trapani-condanna-la-violenza-e-solidarizza-con-i-tifosi.jpg

L’Automondo Virtus Trapani prende atto con “profonda amarezza” della sospensione anticipata della gara contro il Cus Palermo, interrotta al 33° minuto sul punteggio di 58-71 a causa di gravi episodi di violenza estranei allo sport.

 

In una nota ufficiale, la società trapanese ha condannato con la massima fermezza quanto accaduto, ribadendo che simili comportamenti non hanno nulla a che vedere con i valori del basket, della sana competizione e dello sport in generale.

 

La partita è stata sospesa dopo momenti di forte tensione che hanno portato all’interruzione definitiva dell’incontro. In attesa delle decisioni delle autorità competenti e del Giudice Sportivo, la Virtus Trapani ha espresso “totale e incondizionata solidarietà” ai propri sostenitori, rimasti coinvolti in quella che la società definisce una “vile e inaccettabile aggressione”.

 

Nel comunicato si fa riferimento diretto a un agguato ai danni dei ragazzi di Nessuna Resa Ultras Trapani, avvenuto – secondo quanto denunciato – per una bandiera. “L’unica colpa attribuibile è quella di amare la propria squadra, sempre nel rispetto di tutti”, sottolinea la società.

 

“Da 38 anni – si legge ancora – la Virtus Trapani porta avanti un impegno costante per formare, attraverso lo sport, cittadini che possano rappresentare un esempio positivo per la collettività”. Un richiamo forte ai valori di condivisione, disciplina e divertimento che, per il club, devono restare al centro di ogni esperienza sportiva.

 

L’auspicio finale è che “il terrore vissuto ieri lasci presto spazio alle emozioni e alle gioie che solo lo sport sa regalare”, mentre resta alta l’attenzione sulle decisioni che verranno assunte nelle prossime ore dagli organi competenti.

 

 









