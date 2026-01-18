"Antonini Vattene", le proteste dei tifosi granata al provinciale durante Trapani-Sorrento

18/01/2026 16:24:00

Clima teso al Provinciale durante Trapani-Sorrento, match valido per la 22ª giornata del girone C di Serie C. La partita è stata interrotta al 18’ del primo tempo, sull’1-0 per i granata, a causa di un fitto lancio di fumogeni provenienti dal settore più caldo della tifoseria trapanese.

L’arbitro ha sospeso il gioco per alcuni minuti, mentre dallo stadio si levavano cori di protesta indirizzati al presidente Valerio Antonini, assente sugli spalti. Esposto anche uno striscione inequivocabile: “Antonini vattene”, segno di una frattura sempre più evidente tra una parte della tifoseria e la società.

Dopo l’interruzione e il ripristino delle condizioni di sicurezza, la gara è ripresa regolarmente. Nel corso del match è arrivato anche il secondo gol del Trapani, ma la tensione sugli spalti non si è mai del tutto placata, con la contestazione che ha continuato a fare da sfondo all’incontro.

Un pomeriggio di calcio segnato dunque non solo dal risultato sportivo, ma soprattutto da un clima di forte disagio che conferma il momento delicato vissuto dall’ambiente granata.



