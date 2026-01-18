Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Calcio
18/01/2026 16:24:00

"Antonini Vattene", le proteste dei tifosi granata al provinciale durante Trapani-Sorrento

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-01-2026/1768749873-0-antonini-vattene-le-proteste-dei-tifosi-granata-al-provinciale-durante-trapani-sorrento.png

Clima teso al Provinciale durante Trapani-Sorrento, match valido per la 22ª giornata del girone C di Serie C. La partita è stata interrotta al 18’ del primo tempo, sull’1-0 per i granata, a causa di un fitto lancio di fumogeni provenienti dal settore più caldo della tifoseria trapanese.

 

L’arbitro ha sospeso il gioco per alcuni minuti, mentre dallo stadio si levavano cori di protesta indirizzati al presidente Valerio Antonini, assente sugli spalti. Esposto anche uno striscione inequivocabile: “Antonini vattene”, segno di una frattura sempre più evidente tra una parte della tifoseria e la società.

 

 

 

Dopo l’interruzione e il ripristino delle condizioni di sicurezza, la gara è ripresa regolarmente. Nel corso del match è arrivato anche il secondo gol del Trapani, ma la tensione sugli spalti non si è mai del tutto placata, con la contestazione che ha continuato a fare da sfondo all’incontro.

 

Un pomeriggio di calcio segnato dunque non solo dal risultato sportivo, ma soprattutto da un clima di forte disagio che conferma il momento delicato vissuto dall’ambiente granata.

 

 

 

 



Calcio | 2026-01-18 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-01-2026/dopo-il-basket-anche-il-trapani-calcio-verso-il-baratro-250.jpg

Dopo il basket, anche il Trapani Calcio verso il baratro

A Trapani il film è sempre lo stesso. Cambia lo sport, ma la sceneggiatura non varia di una virgola. Dopo il collasso della Trapani Shark, esclusa dal campionato di Serie A di basket per gravi inadempienze economiche, ora anche il Trapani...







Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768571990-0-l-i-c-garibaldi-pipitone-vola-in-europa-con-il-progetto-pnrr-erasmus.jpg

L’I.C. Garibaldi Pipitone vola in Europa con il progetto PNRR...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768556619-0-un-nuovo-capitolo-per-fily-art-tattoo-a-marsala-inaugurazione-con-musica-e-premi.jpg

Un nuovo capitolo per Fily Art Tattoo a Marsala: inaugurazione con musica...

Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...