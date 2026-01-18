Sezioni
Sport

» Calcio
18/01/2026 17:07:00

Per il Trapani una vittoria tra contestazione, fumogeni e una... sospensione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-01-2026/per-il-trapani-una-vittoria-tra-contestazione-fumogeni-e-una-sospensione-450.png

Come in un incubo. Il Trapani vince 4-0 con il Sorrento, ma il risultato conseguito dalla squadra di Aronica passa in secondo piano, perché a farla da padrone è stata la contestazione della tifoseria.

La curva Nord, il feudo dei tifo granata, è stata durissima nei confronti del presidente Antonini: cori, striscioni e, anche, fumogeni che hanno portato alla sospensione della partita per quasi dieci minuti.

Lo scontro fra il presidente Antonini e la tifoseria ha ormai raggiunto livelli altissimi. I 15 punti di penalizzazione in questa stagione, le tante cessioni in questa sessione di gennaio di calciomercato e il rischio di altri punti che verranno tolti o, nella peggiore delle ipotesi, l'esclusione dal campionato, rappresentano quello che per i tifosi trapanesi è un vero e proprio tradimento.

Dai proclami della serie B in due anni, il giorno della vittoria con il Siracusa in D che è valso il ritorno tra i professionisti, ad oggi sono trascorsi meno di due anni, ma sembra una eternità.

Sul campo il Trapani ha disputato un'ottima partita, trovando subito il gol con Kirwan, ma la delusione della tifoseria è tanta e dopo la rete che ha sbloccato il gol dopo soli 3 minuti, è partito un lancio di fumogeni che ha portato il direttore di gara a sospendere l'incontro.

Per quasi dieci minuti non si è giocato, mentre gli inservienti cercavano di spegnerli, quindi, mentre le squadre erano davanti alle rispettive panchine, alcuni calciatori granata hanno provato a far placare i tifosi.

Quando la partita è ripresa è arrivato il raddoppio granata con Salines, per il 2-0 con il quale si è concluso il primo tempo.

Nella ripresa, mentre gli ultras continuavano a cantare contro Antonini, esponendo anche degli striscioni, i granata hanno trovato prima il 3-0 con Canotto e poi, nel finale, il 4-0 messo a segno da Stauciuc, l'attaccante rumeno che con quello rifilato al Sorrento ha messo a segno il secondo gol in tre apparizioni con il Trapani.



