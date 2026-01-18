Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
18/01/2026 10:03:00

Pantelleria, uomo di 200 chili trasferito nella notte a Palermo con un C-130 dell’Aeronautica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-01-2026/pantelleria-uomo-ferito-trasferito-nella-notte-a-palermo-con-un-c-130-dell-aeronautica-450.jpg

 

Pantelleria, intervento sanitario urgente nella notte tra venerdì e sabato. Intorno all’una, un uomo di 44 anni è stato trasferito dall’isola al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo a bordo di un velivolo C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa.

 

A renderlo noto è lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, attraverso un comunicato del 5° Reparto “Comunicazione” dell’Ufficio Pubblica Informazione di Roma.

Il paziente, secondo quanto si apprende, era rimasto ferito in seguito a una caduta dal primo piano di un’abitazione, riportando una grave frattura scomposta ed esposta alla caviglia. Dopo le prime cure e la riduzione della frattura eseguite dall’ortopedico dell’ospedale “B. Nagar” di Pantelleria, si è reso necessario il trasferimento in una struttura più attrezzata.

 

Le condizioni cliniche dell’uomo, unite a una severa obesità — il peso supererebbe i 200 chilogrammi — non hanno consentito l’utilizzo dell’elicottero. Per questo motivo è stata attivata la procedura d’urgenza tramite la Prefettura di Trapani e la Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea, che ha coinvolto la 46ª Brigata Aerea di Pisa, reparto in prontezza operativa per missioni di questo tipo.

 

Il C-130J, velivolo che rappresenta l’ossatura del trasporto dell’Aeronautica Militare, è decollato da Pisa alla volta di Pantelleria, dove ha imbarcato direttamente l’ambulanza con il paziente a bordo, monitorato dall’equipe medica e accompagnato da un familiare. Successivamente l’aereo ha raggiunto l’aeroporto di Palermo, da cui l’ambulanza ha proseguito verso il Policlinico.

 

Il volo è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

Il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona, ha sottolineato “la piena e fondamentale collaborazione dell’intera filiera istituzionale e sanitaria, che ha consentito di gestire l’emergenza con efficacia e tempestività”. Il primo cittadino ha inoltre espresso un ringraziamento al prefetto Daniela Lupo, al vicario Maria Baratta, all’Aeronautica Militare, al presidio ospedaliero dell’isola, al servizio 118 e a tutti gli operatori coinvolti nell’intervento.









Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768571990-0-l-i-c-garibaldi-pipitone-vola-in-europa-con-il-progetto-pnrr-erasmus.jpg

L’I.C. Garibaldi Pipitone vola in Europa con il progetto PNRR...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768556619-0-un-nuovo-capitolo-per-fily-art-tattoo-a-marsala-inaugurazione-con-musica-e-premi.jpg

Un nuovo capitolo per Fily Art Tattoo a Marsala: inaugurazione con musica...

Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...