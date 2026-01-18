Mazara del Vallo, martedì 20 gennaio la Festa della Polizia Municipale

18/01/2026 08:00:00

Si celebrerà martedì 20 gennaio, a partire dalle ore 10, presso l’Aula consiliare di via Carmine, la Festa della Polizia Municipale di Mazara del Vallo, organizzata dal Comando di Polizia Municipale in occasione di San Sebastiano, patrono delle Polizie Municipali e Locali d’Italia.

Alla cerimonia prenderanno parte autorità civili, militari e religiose. Il programma prevede l’apertura dei lavori alle ore 10 con i saluti istituzionali; alle ore 10.15 la benedizione impartita dal Vescovo. A seguire sono previsti gli interventi dell’assessore alla Polizia Municipale Rino Giacalone e del sindaco Salvatore Quinci.

L’incontro proseguirà con la relazione del comandante della Polizia Municipale Vincenzo Menfi, che illustrerà l’attività svolta dal Corpo, e si concluderà con il conferimento di encomi e riconoscimenti al personale della Polizia Municipale che si è distinto per impegno e professionalità.

Una giornata di festa e riflessione, dedicata al ruolo fondamentale svolto quotidianamente dalla Polizia Municipale al servizio della comunità mazarese.



