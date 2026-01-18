Sezioni
Temi Caldi
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
18/01/2026 08:00:00

Mazara del Vallo, martedì 20 gennaio la Festa della Polizia Municipale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-01-2026/mazara-del-vallo-martedi-20-gennaio-la-festa-della-polizia-municipale-450.jpg

Si celebrerà martedì 20 gennaio, a partire dalle ore 10, presso l’Aula consiliare di via Carmine, la Festa della Polizia Municipale di Mazara del Vallo, organizzata dal Comando di Polizia Municipale in occasione di San Sebastiano, patrono delle Polizie Municipali e Locali d’Italia.

 

Alla cerimonia prenderanno parte autorità civili, militari e religiose. Il programma prevede l’apertura dei lavori alle ore 10 con i saluti istituzionali; alle ore 10.15 la benedizione impartita dal Vescovo. A seguire sono previsti gli interventi dell’assessore alla Polizia Municipale Rino Giacalone e del sindaco Salvatore Quinci.

 

L’incontro proseguirà con la relazione del comandante della Polizia Municipale Vincenzo Menfi, che illustrerà l’attività svolta dal Corpo, e si concluderà con il conferimento di encomi e riconoscimenti al personale della Polizia Municipale che si è distinto per impegno e professionalità.

Una giornata di festa e riflessione, dedicata al ruolo fondamentale svolto quotidianamente dalla Polizia Municipale al servizio della comunità mazarese.



