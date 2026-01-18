Mazara, il Comune smentisce l’ordinanza fake per il maltempo: scuole regolarmente aperte

18/01/2026 19:07:00

Con il peggioramento delle condizioni meteo tornano a circolare anche le fake news. L’Amministrazione comunale di Mazara del Vallo ha smentito ufficialmente la diffusione di una falsa ordinanza che annunciava la chiusura delle scuole per domani, lunedì 19 gennaio, a causa del maltempo.

«Nessuna ordinanza di chiusura delle scuole è stata emanata dal sindaco», fa sapere il Comune attraverso i propri canali ufficiali, invitando i cittadini a diffidare dalle informazioni non verificate che stanno circolando sui social e sulle chat private.

Al momento, l’Amministrazione è in attesa del bollettino aggiornato della Protezione Civile, che sarà valutato per eventuali decisioni nelle prossime ore. Eventuali provvedimenti verranno comunicati esclusivamente tramite i canali istituzionali del Comune.

«Si parla di maltempo e iniziano le bufale», sottolinea la nota ufficiale, ribadendo l’importanza di seguire solo fonti attendibili per evitare allarmismi e disagi inutili.



