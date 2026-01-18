Sezioni
Economia

» Professioni
18/01/2026 14:00:00

Trapani, La Barbera riconfermato presidente dell’Ordine dei Commercialisti 

Con una partecipazione particolarmente elevata, pari all’88,50 per cento degli aventi diritto, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani ha rinnovato i propri organi istituzionali. Le elezioni si sono svolte nelle giornate del 15 e 16 gennaio, confermando un forte senso di appartenenza e di coinvolgimento da parte della categoria.

 

La tornata elettorale ha sancito la riconferma alla presidenza di Gildo La Barbera, candidato alla guida dell’unica lista presentata, espressione di un ampio e condiviso percorso di concertazione interna.

 

Per il quadriennio 2026–2030 il Consiglio dell’Ordine sarà composto da Cinzia D’Antoni, Giuseppe Cognata, Rosario Candela, Pietro Fuoco Ragusa, Giuseppe Mazzara, Maria Anna Causi, Alessandro Esposito e Francesco Vulpetti.

Alla presidenza del Collegio dei Revisori è stato eletto Vincenzo D’Angelo. Componenti effettivi saranno Vincenzo Barraco e Giuseppe Poma, mentre Filippo Candia e Vito Basiricò ricopriranno il ruolo di componenti supplenti.

 

Il Comitato Pari Opportunità risulterà invece composto da Giorgio Cassarà, Maria Letizia Ciminnella, Laura Messina e Maria Rosaria Testagrossa.

Nel commentare l’esito delle elezioni, il presidente Gildo La Barbera ha espresso viva soddisfazione per l’alta affluenza alle urne, sottolineando come essa rappresenti un chiaro segnale di fiducia e di coesione della categoria. Il presidente si è inoltre detto certo che i nuovi organi eletti sapranno offrire un contributo determinante al raggiungimento di nuovi e importanti obiettivi, a beneficio dell’Ordine e dell’intera comunità professionale.









