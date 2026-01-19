Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
19/01/2026 10:35:00

Allerta meteo su Trapani: stop ad attività all’aperto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-01-2026/1768815462-0-allerta-meteo-su-trapani-stop-ad-attivita-all-aperto.png

Scatta l’allerta meteo sul territorio di Trapani. Il sindaco Giacomo Tranchida ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per l’attivazione delle misure di Protezione civile e l’adozione di disposizioni precauzionali a tutela della pubblica incolumità, a seguito del comunicato straordinario del Dipartimento regionale della Protezione civile del 17 gennaio.
Il provvedimento è in vigore dalle ore 00:00 del 19 gennaio e resterà valido, salvo proroghe, fino alle ore 16:00 del 21 gennaio 2026. Sul territorio è attesa una fase di maltempo con piogge diffuse, raffiche di vento e mareggiate, condizioni che potrebbero determinare criticità idrogeologiche, idrauliche e lungo la fascia costiera. Anche se il bollettino nazionale indica un’allerta gialla, il Comune ha deciso di attivare misure preventive rafforzate alla luce delle fragilità già note della città.
Con l’ordinanza viene confermata l’attuazione del Piano comunale di Protezione civile e disposto il preallertamento del Centro Operativo Comunale, della Polizia Locale e delle organizzazioni di volontariato. I servizi di controllo e presidio del territorio potranno essere intensificati anche in modalità continuativa.
Scattano intanto divieti e limitazioni temporanee. Per tutta la durata dell’allerta sono sospese le attività sportive, ricreative e di intrattenimento all’aperto, anche se già autorizzate. Vietato l’accesso e la permanenza in parchi, ville comunali, giardini pubblici, cimiteri, impianti sportivi esterni e aree giochi. Chiusi anche sottopassi, zone depresse e aree notoriamente soggette ad allagamenti.
Particolare attenzione lungo il litorale: è interdetta la fruizione di spiagge, moli, pontili, scogliere e tratti costieri esposti alle mareggiate. Vietata inoltre la sosta in prossimità di alberature, cantieri, cartellonistica e strutture potenzialmente instabili.
Alla cittadinanza viene raccomandato di limitare gli spostamenti, evitare zone a rischio e locali interrati o seminterrati, e attenersi alle indicazioni delle autorità. Polizia Locale e Protezione civile potranno disporre ulteriori chiusure o interdizioni in presenza di situazioni di pericolo.
Le prossime ore saranno decisive: l’invito è alla massima prudenza e a seguire gli aggiornamenti ufficiali.



Cronaca | 2026-01-19 10:35:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-01-2026/allerta-meteo-su-trapani-stop-ad-attivita-all-aperto-250.png

Allerta meteo su Trapani: stop ad attività all’aperto

Scatta l’allerta meteo sul territorio di Trapani. Il sindaco Giacomo Tranchida ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per l’attivazione delle misure di Protezione civile e l’adozione di disposizioni precauzionali a...







Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768571990-0-l-i-c-garibaldi-pipitone-vola-in-europa-con-il-progetto-pnrr-erasmus.jpg

L’I.C. Garibaldi Pipitone vola in Europa con il progetto PNRR...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768556619-0-un-nuovo-capitolo-per-fily-art-tattoo-a-marsala-inaugurazione-con-musica-e-premi.jpg

Un nuovo capitolo per Fily Art Tattoo a Marsala: inaugurazione con musica...

Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...