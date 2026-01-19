 Maltempo, domani scuole chiuse anche ad Alcamo. Alberi sradicati a Mazara e Marsala

19/01/2026 14:42:00

In previsione del peggioramento delle condizioni meteo atteso per domani, martedì 20 gennaio, il sindaco di Mazara del Vallo ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, degli asili nido pubblici e privati e degli impianti sportivi comunali.

Il provvedimento è legato all’allerta meteo in corso e potrà essere aggiornato in base all’evoluzione delle condizioni atmosferiche e alle comunicazioni ufficiali. L’invito alla cittadinanza è quello di limitare gli spostamenti allo stretto necessario e adottare comportamenti improntati alla massima prudenza.

Intanto si registrano già danni e disagi nel Trapanese.



A Mazara del Vallo, a causa del forte vento che da questa mattina sta interessando gran parte della Sicilia, un grosso albero è crollato all’interno del plesso scolastico Gorgorosso. L’istituto è attualmente interessato da lavori di ristrutturazione.

La caduta dell’albero ha provocato anche il cedimento di parte della recinzione della scuola. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Altri interventi per alberi e rami pericolanti si sono registrati nel corso della giornata anche in diversi comuni del Trapanese, a conferma di una situazione meteo ancora critica e in continua evoluzione.



Situazioni analoghe si segnalano anche a Marsala e in diversi comuni della provincia, dove numerosi alberi sono caduti a causa delle raffiche. Quello che vedete in questa immagine è caduto in Via Trieste.

Avete segnalazioni, foto o video del maltempo?

Aiutateci a documentare la situazione sul territorio:

Telefono: 0923 715959

Email: redazione@tp24.it

WhatsApp: 331 6127101

Facebook: TP24

Tp24 continua a seguire in tempo reale l’evoluzione del maltempo in provincia di Trapani e in tutta la Sicilia.



