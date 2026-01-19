Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
19/01/2026 14:42:00

 Maltempo, domani scuole chiuse anche ad Alcamo. Alberi sradicati a Mazara e Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-01-2026/maltempo-domani-scuole-chiuse-anche-ad-alcamo-alberi-sradicati-a-mazara-e-marsala-450.jpg

 In previsione del peggioramento delle condizioni meteo atteso per domani, martedì 20 gennaio, il sindaco di Mazara del Vallo ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, degli asili nido pubblici e privati e degli impianti sportivi comunali.

Il provvedimento è legato all’allerta meteo in corso e potrà essere aggiornato in base all’evoluzione delle condizioni atmosferiche e alle comunicazioni ufficiali. L’invito alla cittadinanza è quello di limitare gli spostamenti allo stretto necessario e adottare comportamenti improntati alla massima prudenza.

Intanto si registrano già danni e disagi nel Trapanese.
 

A Mazara del Vallo, a causa del forte vento che da questa mattina sta interessando gran parte della Sicilia, un grosso albero è crollato all’interno del plesso scolastico Gorgorosso. L’istituto è attualmente interessato da lavori di ristrutturazione.
La caduta dell’albero ha provocato anche il cedimento di parte della recinzione della scuola. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Altri interventi per alberi e rami pericolanti si sono registrati nel corso della giornata anche in diversi comuni del Trapanese, a conferma di una situazione meteo ancora critica e in continua evoluzione.

 


Situazioni analoghe si segnalano anche a Marsala e in diversi comuni della provincia, dove numerosi alberi sono caduti a causa delle raffiche. Quello che vedete in questa immagine è caduto in Via Trieste. 

 

 Avete segnalazioni, foto o video del maltempo?
Aiutateci a documentare la situazione sul territorio:

 Telefono: 0923 715959
 Email: redazione@tp24.it
 WhatsApp: 331 6127101
 Facebook: TP24

 

Tp24 continua a seguire in tempo reale l’evoluzione del maltempo in provincia di Trapani e in tutta la Sicilia.









Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768571990-0-l-i-c-garibaldi-pipitone-vola-in-europa-con-il-progetto-pnrr-erasmus.jpg

L’I.C. Garibaldi Pipitone vola in Europa con il progetto PNRR...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768556619-0-un-nuovo-capitolo-per-fily-art-tattoo-a-marsala-inaugurazione-con-musica-e-premi.jpg

Un nuovo capitolo per Fily Art Tattoo a Marsala: inaugurazione con musica...

Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...