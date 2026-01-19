Maltempo, domani scuole chiuse anche ad Alcamo. Alberi sradicati a Mazara e Marsala
In previsione del peggioramento delle condizioni meteo atteso per domani, martedì 20 gennaio, il sindaco di Mazara del Vallo ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, degli asili nido pubblici e privati e degli impianti sportivi comunali.
Il provvedimento è legato all’allerta meteo in corso e potrà essere aggiornato in base all’evoluzione delle condizioni atmosferiche e alle comunicazioni ufficiali. L’invito alla cittadinanza è quello di limitare gli spostamenti allo stretto necessario e adottare comportamenti improntati alla massima prudenza.
Intanto si registrano già danni e disagi nel Trapanese.
A Mazara del Vallo, a causa del forte vento che da questa mattina sta interessando gran parte della Sicilia, un grosso albero è crollato all’interno del plesso scolastico Gorgorosso. L’istituto è attualmente interessato da lavori di ristrutturazione. La caduta dell’albero ha provocato anche il cedimento di parte della recinzione della scuola. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.
Altri interventi per alberi e rami pericolanti si sono registrati nel corso della giornata anche in diversi comuni del Trapanese, a conferma di una situazione meteo ancora critica e in continua evoluzione.
Situazioni analoghe si segnalano anche a Marsala e in diversi comuni della provincia, dove numerosi alberi sono caduti a causa delle raffiche. Quello che vedete in questa immagine è caduto in Via Trieste.
