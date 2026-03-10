Buongiorno24 del 10 Marzo 2026

10/03/2026 07:59:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24

In primo piano la vicenda del Trapani Calcio. Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto altri cinque punti di penalizzazione al club granata per violazioni amministrative. Il

Trapani resta in Serie C, ma il conto delle sanzioni sale a meno venti punti complessivi. Una decisione che cambia radicalmente la classifica del Girone C: la squadra scivola in penultima posizione con 23 punti. Senza penalizzazioni sarebbe stata tra le prime dieci. Il presidente Valerio Antonini ha commentato la sentenza sui social dicendosi scioccato, ma ha sottolineato che l’obiettivo resta quello di salvarsi sul campo e recuperare i punti nelle sedi sportive competenti.

Sempre nello sport, la Trapani Shark tenta l’ultima carta per tornare in Serie A di basket. La società ha presentato ricorso al Coni contro l’esclusione dal campionato decisa dalla Corte sportiva d’appello della Federbasket dopo la vicenda della partita contro Trento. Il club prova così a riaprire una partita che sembrava ormai chiusa.

Passiamo alla sanità. Nei pronto soccorso degli ospedali della provincia di Trapani arrivano i dispositivi anti-aggressione per medici e infermieri. Si tratta di piccoli tracker collegati alla centrale operativa della vigilanza che permettono di lanciare un allarme in caso di pericolo e che si attivano automaticamente se l’operatore cade a terra. L’iniziativa dell’Asp nasce per affrontare un fenomeno sempre più diffuso: in media si registra un episodio di aggressione al giorno per ogni presidio sanitario della provincia.

Sempre sul fronte sanitario fanno discutere i dati sull’intramoenia e sugli incassi dei medici. Secondo i numeri diffusi dal Cimeste per il 2024, alcuni professionisti superano i centomila euro di prestazioni private, con un record di oltre 261 mila euro per un medico catanese. Intanto però restano ancora 145 mila prestazioni in lista d’attesa, segno di un sistema che continua a faticare a smaltire le richieste dei cittadini.

A Castellammare del Golfo è stata inaugurata al commissariato di polizia la “Stanza di Giulia”, uno spazio dedicato all’ascolto protetto delle vittime di violenza di genere e domestica. La stanza, pensata per le audizioni di donne e minori in un ambiente accogliente e riservato, è stata dedicata alla memoria di Giulia Cecchettin. Alla cerimonia hanno partecipato le autorità civili e militari della provincia e anche Franca Viola, simbolo dell’emancipazione femminile in Italia.

Dal territorio arrivano poi altre notizie. A San Vito Lo Capo oltre quattrocento operatori turistici, commercianti e residenti di Castelluzzo e Macari hanno sottoscritto un documento a sostegno del progetto dell’amministrazione comunale per la gestione di Baia Santa Margherita, con l’obiettivo dichiarato di valorizzare l’area senza nuove speculazioni edilizie.

A Trapani intanto cresce il costo della rimozione forzata delle auto: oggi un intervento può costare tra i 70 e gli 80 euro, più del doppio rispetto al passato. L’aumento deriva dall’adeguamento delle tariffe previsto dal Codice della strada dopo anni di prezzi rimasti invariati.

Sempre in città si registrano atti vandalici al cimitero comunale. Sono stati rubati gli interruttori dei bagni pubblici, rendendo inutilizzabili i servizi igienici e provocando proteste tra i cittadini. Il sindaco Giacomo Tranchida ha denunciato l’accaduto e ha invitato chiunque abbia informazioni utili a collaborare con le autorità.

Infine uno sguardo ai dati sulla sicurezza. Secondo un’analisi della Fabi sui dati dell’Ossif, la Sicilia è al primo posto in Italia per rapine in banca. Nel 2024 nell’isola sono stati registrati dieci colpi, con un rapporto di una rapina ogni cento sportelli, superiore alla media nazionale.

