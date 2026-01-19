Maltempo. Scuole chiuse anche a Mazara e Valderice. Il mare invade la strada di Tonnarella

19/01/2026 17:27:00

Domani, martedì 20 gennaio, scuole chiuse anche a Mazara del Vallo e Valderice. L’ondata di maltempo che sta colpendo la Sicilia occidentale continua a intensificarsi e ormai tutti i sindaci del Trapanese stanno emanando ordinanze di chiusura per scuole, uffici e spazi pubblici, a scopo precauzionale.

Peggiora il meteo, si passa all’allerta arancione

Nel Mazarese la situazione è in peggioramento: l’allerta meteo passa da gialla ad arancione, con venti di Scirocco fino a burrasca forte, raffiche di tempesta e mareggiate violente lungo la costa. Proprio in queste ore il lungomare di Tonnarella è invaso dal mare, con onde che hanno superato le barriere naturali e reso necessaria l’interdizione al traffico.

Mazara: scuole, parchi e cimitero chiusi

Il sindaco di Mazara del Vallo ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli uffici di segreteria, per l’intera giornata di domani. Chiusi anche la Villa comunale, il cimitero cittadino, i parchi pubblici e le aree alberate.

È stato inoltre attivato il Centro Operativo Comunale (COC) e interdetta la circolazione nella zona di Tonnarella. La Protezione civile comunale e la Polizia municipale stanno monitorando il territorio: segnalati alberi caduti e distacchi di intonaci, senza conseguenze per le persone.

Valderice: ordinanza urgente e scuole chiuse

Stessa decisione anche a Valderice. Il sindaco Francesco Stabile ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che dispone la chiusura delle scuole, del cimitero (fatta eccezione per le sepolture), della pineta comunale, dei parchi e degli impianti sportivi all’aperto. Vietate tutte le attività ludiche, sportive e di intrattenimento all’aperto, così come la sosta in prossimità di alberature, cantieri e strutture precarie. Anche qui è stato attivato il COC.

Appello alla prudenza

Le amministrazioni comunali invitano i cittadini a limitare gli spostamenti, guidare con prudenza e tenersi lontani da zone costiere, sottopassi e aree alberate. Particolare attenzione è richiesta lungo i litorali, dove le mareggiate sono attese in ulteriore intensificazione nelle prossime ore.

Il quadro è chiaro: il peggio deve ancora arrivare e, di fronte a previsioni così severe, i sindaci scelgono la linea della massima cautela. Domani il Trapanese rallenta, in attesa che l’emergenza meteo passi.

Qui tutti gli aggiornamenti



