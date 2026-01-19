Sezioni
Cronaca
19/01/2026 11:56:00

Salemi: ventenne ruba quasi sei mila euro di incasso mensile al datore di lavoro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-01-2026/1768820346-0-salemi-ventenne-ruba-quasi-sei-mila-euro-di-incasso-mensile-al-datore-di-lavoro.jpg

Un giovane di 20 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Salemi con l’accusa di furto. Il ragazzo è ritenuto il presunto responsabile della sottrazione dell’incasso mensile al proprio datore di lavoro, un allevatore della zona.

 

L’episodio è emerso dopo la denuncia presentata dalla vittima, che ha segnalato ai militari dell’Arma il furto di una consistente somma di denaro, avvenuto subito dopo che il dipendente si era allontanato velocemente dall’azienda.

 

Avviate le indagini, i Carabinieri hanno raccolto gli elementi utili per risalire all’identità del giovane e per quantificare l’ammontare del denaro sottratto, compreso tra i 5.000 e i 6.000 euro. Il 20enne, di origine romena e senza fissa dimora, è stato rintracciato dopo una serie di controlli nei luoghi da lui abitualmente frequentati.

 

Il giovane è stato individuato in contrada Baronia e trovato in possesso di 5.850 euro in contanti, somma ritenuta provento del furto. A quel punto è scattata la denuncia.

L’intero importo è stato successivamente restituito al legittimo proprietario.









