Tenta di soffocare la figlia neonata: salvata dall’intervento della zia e dei carabinieri

19/01/2026 09:21:00

Momenti drammatici a Catania, in via Plaia, dove una donna di circa vent’anni ha tentato di soffocare la figlia neonata, di appena cinque mesi, utilizzando un cuscino. A evitare la tragedia è stato il coraggio di una zia quindicenne e il tempestivo intervento dei carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, la giovane madre – di origine bengalese – si sarebbe chiusa a chiave nella camera da letto mentre la bambina dormiva nella culla. Prima di compiere il gesto, però, avrebbe inviato un messaggio alla sorella minore manifestando l’intenzione di uccidere la piccola. La ragazza, intuendo l’imminente pericolo, ha immediatamente allertato il 112.

I carabinieri del nucleo Radiomobile sono arrivati rapidamente sul posto e, non riuscendo ad aprire la porta, l’hanno sfondata. All’interno della stanza hanno trovato la donna mentre cercava di soffocare la bambina con un cuscino. La madre è stata subito bloccata e fermata, mentre la neonata è stata messa in sicurezza.

La piccola, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze. È stata comunque trasferita al reparto di Pediatria dell’ospedale San Marco di Librino per accertamenti, in via precauzionale, a seguito di un principio di soffocamento. Le sue condizioni sono state giudicate buone.

La donna è stata accompagnata al pronto soccorso dello stesso ospedale, dove è stata sottoposta a controlli medici e a una valutazione psicologica. È stata quindi ricoverata in regime di Trattamento sanitario obbligatorio (TSO). Al momento non è stata disposta una misura cautelare, ma la sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Sul caso sono stati informati anche la Procura e il Tribunale per i minorenni, che dovranno valutare eventuali provvedimenti di tutela per la neonata. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire il contesto familiare: la donna viveva sola con la bambina, mentre il marito si sarebbe allontanato volontariamente da casa nei giorni precedenti. Nello stesso stabile abitano anche i genitori della giovane madre.



