PalmosaFest: Nino De Vita racconta vent’anni di amicizia con Leonardo Sciascia

Nuovo appuntamento, sabato 24 gennaio, con il PalmosaFest, la rassegna di arte e letteratura che si svolge a Castelvetrano sotto la direzione artistica di Bia Cusumano e la direzione culturale della giornalista Jana Cardinale. A partire dalle 18, negli spazi dell’ex convento dei Minimi, protagonista dell’incontro sarà Nino De Vita, tra le voci più autorevoli della poesia italiana contemporanea.

De Vita presenterà il libro Noi ci ricorderemo (Le Lettere), che porta come sottotitolo Vent’anni di amicizia con Leonardo Sciascia. Con l’autore dialogherà Jana Cardinale; l’incontro sarà introdotto da Vincenzo Di Stefano. Le letture sono affidate ad Antonella Giotti e Alberto Polizzi, mentre l’intervento musicale vedrà protagonisti Maria Etiopia e Peppe Patti, accompagnati dai musicisti Vito Giammarinaro, Franco Giacomarro, Giacomo Bua, Silvio Pisciotta e Vincenzo Provenza. Prevista anche un’esposizione di opere della pittrice Anna Stampa.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Palmosa-Kore e dal Comune di Castelvetrano e rientra nella Rete dei festival letterari del Trapanese. Il progetto è sostenuto dal Centro per il libro e la lettura, attraverso il bando “Città che legge”, nell’ambito dell’iniziativa Trame narrative, coordinata dalla Soprintendenza ai Beni culturali di Trapani. Il PalmosaFest è inoltre riconosciuto come percorso di formazione scuola-lavoro per gli studenti del triennio, grazie alla convenzione con il Polo liceale “Cipolla-Gentile-Pantaleo”, diretto dalla dirigente Giulia Flavio.

Questa quarta edizione, dal titolo Tra i nodi del dolore, la luce delle parole, è dedicata a Dea Mastronardi, la giovane lucana scomparsa nel 2024 a soli 15 anni, vittima del disagio adolescenziale. Una dedica che attraversa l’intera rassegna e che affida alla letteratura il compito di interrogare il presente.

Il libro presentato da De Vita nasce come omaggio alla memoria di Leonardo Sciascia e ricostruisce, attraverso episodi inediti, un rapporto di amicizia durato vent’anni. Ne emerge il ritratto privato dell’uomo Sciascia, fatto di silenzi, inquietudini e tenerezze, ma anche uno spaccato della Sicilia intellettuale tra Palermo e Racalmuto, segnata tanto dai grandi scrittori – Gesualdo Bufalino, Vincenzo Consolo, Enzo Sellerio – quanto dalle ferite profonde lasciate dalla stagione dei delitti mafiosi.

Nino De Vita, nato a Marsala nel 1950, è vincitore di numerosi premi letterari, tra cui Mondello, Moravia e Cattafi. Autore di una delle opere poetiche più riconosciute degli ultimi decenni, è componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Sciascia di Racalmuto. L’incontro al PalmosaFest si inserisce come uno dei momenti centrali di questa edizione, nel segno della memoria e della parola come forma di resistenza civile.



