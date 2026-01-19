Alcamo, si indaga ancora sulla morte del giovane Gabriele Calvaruso

19/01/2026 21:52:00

Continuano le indagini sulla morte di Gabriele Calvaruso, il giovane studente di Alcamo deceduto dopo un incidente stradale avvenuto martedì scorso sul viale Europa.

L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso e ricostruire con precisione la dinamica dell’impatto.

Il funerale si terrà mercoledì, alle 15.30, in Chiesa Madre.

L’incidente sul viale Europa

L’incidente è avvenuto nel tratto del viale Europa, una delle arterie più trafficate della città.

Gabriele Calvaruso era alla guida della sua moto quando si è scontrato con un’altra moto, condotta da un quindicenne, anche lui di Alcamo.

Il ragazzo ha riportato gravissimi traumi e una forte perdita di sangue.

Trasportato d’urgenza in elisoccorso al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, è morto in serata nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.

Indagini ancora in corso

Le indagini sulla dinamica dell’incidente sono ancora aperte.

Il quindicenne alla guida dell’altra moto, rimasto ferito, è indagato per omicidio stradale, come atto dovuto.

Gli accertamenti sono condotti dal comando della Polizia locale di Alcamo.

Gli agenti stanno analizzando anche le immagini della videosorveglianza presente nella zona.

Autopsia disposta dalla Procura

Proprio per chiarire ogni aspetto dell’accaduto, la Procura ha disposto l’autopsia sul corpo di Gabriele Calvaruso.

L’esame servirà a stabilire con precisione le cause della morte e a fornire ulteriori elementi utili all’inchiesta.

Il dolore della città

In questi giorni il luogo dell’incidente è diventato meta di numerosi gruppi di giovani.

Fiori, messaggi e biglietti sono stati lasciati in memoria di Gabriele.

Sabato pomeriggio si è svolta anche una veglia di preghiera nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù, situata proprio nel viale Europa.

L’incontro, molto partecipato, si è concentrato sull’interrogativo “Perché, Signore?”, con un momento simbolico rappresentato dall’accensione di una lanterna rivolta verso il cielo.

Chi era Gabriele

Gabriele Calvaruso era molto conosciuto ad Alcamo.

Era uno sportivo e praticava in particolare il triatlon.

Anche la Federazione nazionale gli ha dedicato un messaggio di cordoglio.

La sua morte ha scosso profondamente l’intera comunità alcamese.

Un tratto di strada sotto accusa

Il viale Europa torna al centro delle polemiche.

È una strada a doppia arteria, considerata da tempo estremamente pericolosa.

Troppo spesso viene percorsa in modo improprio, non solo per la mancanza di una pista ciclabile, ma anche nelle ore serali e notturne.

Più volte i residenti hanno segnalato auto e moto che sfrecciano ad altissima velocità, trasformando il tratto in un circuito rischioso.

Cosa succede adesso

Nei prossimi giorni l’autopsia e le analisi tecniche aiuteranno a fare chiarezza sull’incidente.

Le indagini della Polizia municipale proseguono per definire eventuali responsabilità.

Mercoledì pomeriggio, intanto, Alcamo si fermerà per l’ultimo saluto a Gabriele Calvaruso, in una Chiesa Madre che si preannuncia gremita.



