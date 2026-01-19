Tragedia in autostrada in Sicilia. Scende per recuperare la valigia, travolto e ucciso

19/01/2026 09:31:00

Tragedia sull’autostrada Palermo-Catania all’altezza dello svincolo di Irosa, dove un automobilista ha perso la vita in circostanze drammatiche. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima viaggiava in direzione del capoluogo etneo quando uno dei bagagli sistemati sul portapacchi si è sganciato dal veicolo.

L’uomo ha deciso di fermarsi e scendere dall’abitacolo per recuperare la valigia finita in carreggiata. Proprio in quel momento è sopraggiunta un’altra vettura che lo ha travolto in pieno. L’automobilista responsabile dell’investimento ha immediatamente allertato i servizi di emergenza.



Per la vittima, purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. La violenza dell’impatto non ha lasciato margini di sopravvivenza.

Sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso. Il tratto autostradale interessato dall’incidente è stato temporaneamente interdetto al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.



