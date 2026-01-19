Sezioni
Cultura

» Religioni
19/01/2026 11:44:00

Madonna della Cava e Vigili urbani: oggi a Marsala la festa della Patrona

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-01-2026/1768819550-0-madonna-della-cava-e-vigili-urbani-oggi-a-marsala-la-festa-della-patrona.jpg

Oggi, 19 gennaio, Marsala celebra la Madonna della Cava, Patrona principale della città e protettrice del Corpo della Polizia Municipale.
Il momento centrale delle celebrazioni si svolge al Santuario Diocesano Maria SS. della Cava.
È una ricorrenza molto sentita, che unisce fede, tradizione e identità cittadina.

 

Il giorno della festa

 

La giornata si è aperta alle prime ore del mattino con lo scampanio dei Sacri Bronzi.
Si conclude così il cammino di preparazione iniziato con la novena.

Nel Santuario sono previste celebrazioni eucaristiche alle ore 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 e 12.00.

 

La festa della Polizia Municipale

 

Alle ore 10.30, nella Chiesa Madre, si tiene la celebrazione eucaristica per la festa della Polizia Municipale.
Sono presenti le autorità civili, militari e religiose.

La Madonna della Cava è infatti anche la protettrice del Corpo dei Vigili urbani.

 

 

La processione per le vie della città

 

Nel pomeriggio, alle ore 15.30, si svolge uno dei momenti più attesi.
Parte la solenne processione del simulacro della Madonna della Cava.

Il corteo attraverserà le vie principali della città, da via Pellegrino fino alla Chiesa Madre.
Marsala sarà coinvolta in un clima di preghiera e devozione popolare.

 

La celebrazione conclusiva

 

La giornata si conclude alle ore 18.00, ancora nella Chiesa Madre.
È prevista la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo, monsignor Angelo Giurdanella, insieme al clero marsalese.

Un momento che suggella giorni di intensa partecipazione spirituale.
Si rinnova così l’affidamento della città di Marsala alla sua Patrona, la Madonna della Cava.









