Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
19/01/2026 20:46:00

Prelievo di organi all'ospedale di Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-01-2026/prelievo-di-organi-all-ospedale-di-marsala-450.jpg

Cresce la cultura della donazione in provincia di Trapani. Dopo il recente prelievo di tessuti per la donazione di cornee, all’ospedale ASP Trapani di Marsala è stato eseguito un prelievo di fegato a scopo di trapianto presso il presidio ospedaliero Ospedale Paolo Borsellino.

 

Il donatore, un uomo di 75 anni, era ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva, dove sono state effettuate le delicate procedure di accertamento della morte encefalica. Le operazioni hanno coinvolto diverse professionalità del presidio: anestesisti, neurologi e direzione medica, attivando poi la complessa organizzazione del percorso donativo, coordinata dal referente del procurement di organi e tessuti dell’Unità di Anestesia e Rianimazione.

 

In stretta collaborazione con il Centro Regionale Trapianti, è stato quindi possibile procedere all’intervento finale, eseguito dai chirurghi dell’ISMETT di Palermo, con il supporto del personale di Anestesia e Rianimazione, del complesso operatorio e dei tecnici di Neurofisiopatologia.

 

Dopo quasi dieci anni, si tratta del secondo prelievo di organi effettuato nell’ospedale di Marsala, un risultato significativo che conferma il rafforzamento del sistema donativo nel territorio.

 

L’ASP Trapani ha espresso un sentito ringraziamento ai familiari del donatore per il gesto di straordinaria generosità, grazie al quale altre persone hanno oggi una concreta possibilità di continuare a vivere.



Sanità | 2026-01-19 20:46:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-01-2026/1768848440-0-prelievo-di-organi-all-ospedale-di-marsala.jpg

Prelievo di organi all'ospedale di Marsala

Cresce la cultura della donazione in provincia di Trapani. Dopo il recente prelievo di tessuti per la donazione di cornee, all’ospedale ASP Trapani di Marsala è stato eseguito un prelievo di fegato a scopo di trapianto presso il...







Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768571990-0-l-i-c-garibaldi-pipitone-vola-in-europa-con-il-progetto-pnrr-erasmus.jpg

L’I.C. Garibaldi Pipitone vola in Europa con il progetto PNRR...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768556619-0-un-nuovo-capitolo-per-fily-art-tattoo-a-marsala-inaugurazione-con-musica-e-premi.jpg

Un nuovo capitolo per Fily Art Tattoo a Marsala: inaugurazione con musica...

Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...