Prelievo di organi all'ospedale di Marsala

19/01/2026 20:46:00

Cresce la cultura della donazione in provincia di Trapani. Dopo il recente prelievo di tessuti per la donazione di cornee, all’ospedale ASP Trapani di Marsala è stato eseguito un prelievo di fegato a scopo di trapianto presso il presidio ospedaliero Ospedale Paolo Borsellino.

Il donatore, un uomo di 75 anni, era ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva, dove sono state effettuate le delicate procedure di accertamento della morte encefalica. Le operazioni hanno coinvolto diverse professionalità del presidio: anestesisti, neurologi e direzione medica, attivando poi la complessa organizzazione del percorso donativo, coordinata dal referente del procurement di organi e tessuti dell’Unità di Anestesia e Rianimazione.

In stretta collaborazione con il Centro Regionale Trapianti, è stato quindi possibile procedere all’intervento finale, eseguito dai chirurghi dell’ISMETT di Palermo, con il supporto del personale di Anestesia e Rianimazione, del complesso operatorio e dei tecnici di Neurofisiopatologia.

Dopo quasi dieci anni, si tratta del secondo prelievo di organi effettuato nell’ospedale di Marsala, un risultato significativo che conferma il rafforzamento del sistema donativo nel territorio.

L’ASP Trapani ha espresso un sentito ringraziamento ai familiari del donatore per il gesto di straordinaria generosità, grazie al quale altre persone hanno oggi una concreta possibilità di continuare a vivere.



