Scuola
19/01/2026 13:01:00

Il Liceo “Pascasino - Giovanni XXIII” di Marsala al Viaggio della Memoria 2026 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-01-2026/1768824205-0-il-liceo-pascasino-giovanni-xxiii-di-marsala-al-viaggio-della-memoria-2026.jpg

Due studenti del Liceo Pascasino -Giovanni XXIII, Alessia Mandirà e Federico Canova, accompagnati dalla professoressa Santina Di Girolamo, sono tra i 100 partecipanti scelti dal MIM per fare parte del percorso Scuola Futura - Viaggio della memoria 2026.


L’iniziativa, promossa dal MIM in collaborazione con l’UCEI - Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e che vede la partecipazione del Liceo Pascasino Giovanni XXIII in qualità di scuola Polo nazionale e internazionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, quest’anno è concepita come un laboratorio itinerante di formazione e preparazione al #GiornodellaMemoria del 27 gennaio.
Il progetto si pone come un’esperienza formativa in movimento, capace di integrare viaggio, apprendimento e restituzione collettiva, per avvicinare i giovani alla storia della Shoah e all’importanza della memoria attraverso un’esperienza concreta e condivisa.
 

Il percorso formativo ha come tappe il Ghetto ebraico di Roma, il binario 21 di Milano, Cracovia e Auschwitz. 
La conclusione delle attività è prevista a Cracovia il 21 gennaio 2026, alla presenza del Ministro Giuseppe Valditara









