Cittadinanza

» Strade e traffico
19/01/2026 20:17:00

Trapani, caos traffico in via Marsala: Fratelli d’Italia chiede interventi urgenti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-01-2026/1768850580-0-trapani-caos-traffico-in-via-marsala-fratelli-d-italia-chiede-interventi-urgenti.jpg

Disagi pesanti alla viabilità in via Marsala e in altre zone di Trapani. A denunciarli è Fratelli d’Italia, che punta il dito contro i rallentamenti legati ai lavori della ZES, con code interminabili soprattutto nelle ore di punta.

Secondo il partito, le difficoltà colpiscono in modo diretto lavoratori e famiglie, in particolare i genitori costretti ogni mattina ad affrontare lunghe attese per accompagnare i figli a scuola. «Ci si chiede perché l’amministrazione comunale non intervenga con tempestività per affrontare una criticità ormai quotidiana», si legge nella nota, che richiama anche il recente completamento della giunta come possibile occasione per sbloccare soluzioni rimaste finora ferme.

Il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia annuncia la presentazione di un’interrogazione ufficiale all’amministrazione comunale, definita “ad oggi silente”, e valuta, insieme al direttivo cittadino, l’organizzazione di una manifestazione pacifica per richiamare l’attenzione delle istituzioni e chiedere risposte concrete.

«È necessario intervenire subito – ribadisce Fratelli d’Italia – per tutelare le esigenze dei cittadini e restituire una viabilità accettabile alla città». Una presa di posizione che riaccende il dibattito su cantieri, traffico e gestione delle emergenze urbane a Trapani.









