Grande vittoria al PalaSanCarlo ma non basta al Marsala Volley per la Pool Promozione

Si è chiusa con un’ovazione scrosciante la stagione regolare al Palazzetto dello Sport San Carlo di Marsala. In una domenica pomeriggio caratterizzata dal pubblico delle grandi occasioni, la Sigel Seap Marsala Volley ha superato per 3-1 la Clerici Auto Concorezzo, al termine di una sfida vibrante che ha reso onore ad entrambe le formazioni. L’incontro, iniziato inusualmente alle ore 15:00, ha mantenuto fede alle attese della vigilia, regalando scambi lunghi ed un equilibrio tecnico che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso per oltre due ore di gioco.

Concorezzo ha approcciato il match con determinazione, aggiudicandosi un primo set lottato punto su punto e chiuso ai vantaggi per 24/26. La reazione delle lilibetane, tuttavia, non si è fatta attendere. Spinte dal calore dei propri tifosi, le ragazze di Coach Lino Giangrossi hanno alzato il ritmo, pareggiando i conti nel secondo parziale (25/19) e mostrando una straordinaria tenuta mentale nei momenti caldi del terzo e quarto set, chiusi rispettivamente sul 25/23 e 25/21.

È stata una "battaglia vera", proprio come preannunciato, dove la qualità del gioco espressa da entrambe le compagini ha nobilitato l'intero Campionato di Serie A2 Tigotà. Sotto il profilo individuale, la Sigel Seap ha trovato in Amelie Vighetto la sua punta di diamante, capace di mettere a referto ben 23 punti. Prestazione da incorniciare anche per l’MVP di giornata, Pozzoni, che con 15 punti ha guidato l'attacco nei momenti decisivi. Il contributo di capitan Caserta (13 punti) e di Jessica Kosonen (12 punti) ha garantito solidità al roster, mentre in seconda linea è emersa la prova monumentale di Cicola, capace di una ricezione positiva del 76%.

Nonostante il successo pieno e la conquista dei 3 punti, il contestuale successo al tie-break (3-2) di Messina su Melendugno ha consegnato l'ultima casella della Pool Promozione alle peloritane, condannando Marsala alla Pool Salvezza per un soffio. Tuttavia, la vittoria odierna non è affatto vana, il sodalizio caro al Presidente Massimo Alloro approda alla seconda fase portando con sé l'intera posta in palio conquistata oggi e, soprattutto, la consapevolezza di essere una squadra coesa, tenace e in grado di lottare ad armi pari con chiunque.

“La vittoria contro Concorezzo è stata una risposta importante del gruppo, dichiara il Direttore Generale delle lilibetane Mario Bornnice, una prestazione di carattere che dimostra ancora una volta il valore e la compattezza di questa squadra. Le ragazze hanno dato tutto, confermando crescita, sacrificio e grande spirito di appartenenza. Resta però un pizzico di amarezza per l’epilogo della partita di Messina, purtroppo il risultato non ci ha permesso di accedere alla pool promozione per un soffio. È un peccato, perché lungo il percorso ci sono state tante occasioni e diversi punti lasciati per strada che oggi pesano. Nonostante questo, siamo profondamente orgogliosi del cammino fatto, del lavoro svolto e dell’impegno dimostrato da staff e atlete in una stagione intensa e combattuta. Da martedì, senza perdere tempo, inizieremo subito a preparare e studiare le squadre che affronteremo nella pool retrocessione, con la stessa serietà, determinazione e voglia di dimostrare il nostro valore fino all’ultimo punto”.

Tabellino: Sigel Seap Marsala Volley / Clerici Auto Concorezzo 3/1 (24/26, 25/19, 25/23, 25/21)

Sigel Seap Marsala Volley: Caserta 13, Tajè 4, Kosonen 12, Pozzoni 15, Ferraro 1, Vighetto 23, Cicola (L), Cecchini 3, Varaldo, Grippo, Torok ne, Giulì (L2) ne. Allenatore: Lino Giangrossi.

Clerici Auto Concorezzo: Veneriano 9, Bucciarelli 12, Bernasconi 11, Stival 16, Purashaj 2, Trevisan 12, Rocca (L), Ghezzi, Da Pos ne, Bianchi ne, Rodic ne, Bizzotto ne, Brambilla (L2) ne. Allenatore: Gilles Reali.

Note - Battuta (punti/err): Marsala 3/10, Concorezzo 1/15 - Muri: Marsala 6, Concorezzo 11 – Ricezione: Marsala 61%, Concorezzo 59% - Attacco: Marsala 50%, Concorezzo 42%.



