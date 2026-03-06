Volley: la Sigel Seap Marsala Volley sfida in Puglia la capolista Altamura

06/03/2026 12:30:00

Il vento del successo accarezza il percorso salvezza della Sigel Seap Marsala Volley. Dopo la strepitosa impresa esterna di Imola, che ha proiettato le lilibetane sul podio, al terzo posto della classifica, il calendario della Pool Salvezza Serie A2 Tigotà mette davanti alle azzurre la sfida più ardua e, al contempo, più affascinante, la trasferta contro la capolista Panbiscò Leonessa Altamura. Sabato 7 marzo, alle ore 17:00, il PalaBaldassarra del centro barese sarà il teatro di un match che potrebbe riscrivere gli equilibri della stagione. La situazione in graduatoria parla chiaro, Altamura guida il girone con 26 punti, confermandosi come la corazzata da battere e la Sigel Seap Marsala Volley, saldamente al terzo posto con 21 punti, arriva a questo appuntamento con il morale alle stelle ed una consapevolezza tecnica mai così solida. Portare a casa punti dalla tana delle "Leonesse" significherebbe per le ragazze di Coach Giangrossi compiere un passo, forse decisivo, verso la matematica certezza della permanenza in Serie A2, coronando una rimonta che ha del prodigioso.

Marsala è un collettivo capace di soffrire e di colpire con precisione chirurgica, come dimostrato nel recente 1-3 rifilato in trasferta alla Clai Imola. La continuità di rendimento di Jessica Kosonen (MVP nell'ultimo turno), la solidità difensiva di Luna Cicola e la verve offensiva di Pozzoni e Vighetto sono i pilastri su cui poggia il sogno lilibetano. La squadra ha imparato a vincere anche lontano dalle mura amiche del PalaSanCarlo, un dettaglio non trascurabile in vista di una trasferta infuocata come quella pugliese.

A presentare la sfida è la centrale azzurra Chiara Cecchini: "Affrontiamo una squadra che conosciamo bene e che all’andata ci ha messo molto in difficoltà. In quella partita siamo riuscite a vincere 3-2 davanti al nostro pubblico, ma sappiamo che è stata una gara combattuta fino all’ultimo punto e proprio per questo ci aspettiamo un’altra sfida molto intensa. Loro sono un avversario ostico, organizzato e con grande qualità, quindi dovremo affrontare la partita con grande concentrazione e continuità. Arriviamo però da due vittorie consecutive che ci hanno dato fiducia e consapevolezza del lavoro che stiamo facendo. L’obiettivo è continuare su questa strada, giocando con determinazione, spirito di squadra ed attenzione nei momenti chiave del match. Sappiamo che servirà una prestazione solida sotto ogni aspetto, ma la squadra ha dimostrato di avere le qualità per competere e per provare a portare a casa un altro risultato positivo."

Il precedente dell'andata, la vittoria al tie-break per Marsala, suggerisce che la distanza tecnica tra le due formazioni sia minima e che la differenza verrà fatta dai dettagli e dalla tenuta mentale. Per la Sigel Seap Marsala Volley, uscire indenne dalla Puglia non sarebbe solo un ottimo risultato sportivo, ma una vera e propria dichiarazione d'intenti a tutto il campionato, il Marsala Volley vuole la Serie A2 ed ha intenzione di giocare le sue chances sul campo più difficile. Il fischio d’inizio delle ore 17:00 di sabato 7 Marzo 2026 è stato affidato al Sig. Fabio Paris coadiuvato dalla Sig.ra Dalila Viterbo con al VideoCheck la Sig.ra Lucia Grassi. Diretta streaming della partita sul canale Youtube “Volleyball World Italia”. Di seguito le interviste pre partita:



