Sigel Seap Marsala Volley inarrestabile, espugnato il fortino di Imola

02/03/2026 08:00:00

Una marcia trionfale, la Sigel Seap Marsala Volley torna dalla trasferta di Imola con l’intera posta in palio ed una consapevolezza nuova, quella di essere diventata una delle assolute protagoniste della Pool Salvezza Serie A2 Tigotà. Le ragazze di Coach Lino Giangrossi si sono imposte sulla Clai Imola Volley con il punteggio di 1-3 (24-26, 17-25, 26-24, 13-25), al termine di una sfida che ha rasentato la perfezione tecnica e tattica. Il match del Pala Ruggi ha offerto uno spettacolo di altissimo livello. Nel primo set, equilibrato e giocato bene da entrambe le formazioni, le azzurre hanno lottato su ogni pallone chiudendo ai vantaggi sul 24-26. Forte del vantaggio, Marsala ha poi dilagato nel secondo parziale (17-25), mostrando una fluidità di gioco che ha disorientato le padrone di casa. Dopo un terzo set perso per un soffio ai vantaggi (26-24), la reazione lilibetana nel quarto è stata devastante, un 13-25 che non lascia spazio a repliche e certifica la superiorità fisica e mentale del roster siciliano.

A guidare l'assalto è stata una monumentale Jessica Kosonen, eletta meritatamente MVP del match grazie ai 21 punti messi a segno con precisione chirurgica. Ma la forza di questa Sigel Seap risiede nella coralità, Beatrice Pozzoni ha sfoderato una prestazione maiuscola con 18 punti, seguita da un'ispiratissima Amélie Vighetto che ha fermato il tassametro a quota 15. Oltre ai numeri in attacco, a fare la differenza è stata la fase difensiva. Tutta la squadra ha lavorato incessantemente in correlazione muro-difesa, "sporcando" ogni attacco imolese e permettendo ricostruzioni efficaci. In questo contesto, spicca la prova perfetta del libero Luna Cicola che con un fantastico 77% di ricezione efficace e difese "impossibili", ha blindato il campo, confermandosi un’eccellenza assoluta per la categoria.

Grazie a questo successo, Marsala chiude il girone d'andata della seconda fase compiendo un balzo prodigioso in classifica, ed insediandosi al terzo posto. Un piazzamento che assume un valore ancor più significativo considerando che le lilibetane hanno ancora un match da recuperare rispetto alle due battistrada, Altamura e Altino. La salvezza, obiettivo primario della stagione, appare ora come un traguardo sempre più vicino, sorretto da una qualità di gioco che legittima sogni ancora più ambiziosi. Non c'è però tempo per i festeggiamenti prolungati. Il calendario mette subito la Sigel Seap davanti alla prova più dura, la trasferta contro la capolista Altamura. Sarà uno scontro al vertice tra due formazioni in stato di grazia, una sfida che Marsala affronterà con il vento in poppa di quattro vittorie pesantissime e uno spirito di gruppo che sembra indistruttibile. La vittoria di Imola è il regalo più bello per i tifosi che, pur a distanza, hanno sostenuto le ragazze in questa impresa. Il sogno della Serie A2 continua, spinto dal cuore e dal talento di una squadra che non ha più paura di nessuno.

Tabellino: Clai Imola Volley / Sigel Seap Marsala Volley 1/3 (24/26, 17/25, 26/24, 13/25)

Clai Imola Volley: Hoogers 9, Cavalli 2, Salvatori 2, Malik 20, Romano 3, Bulovic 15, Gambini (L), Vecchi 2, Foresi 1, Novello, Osana, Schena ne, Busolini ne, Bardi (L2). Allenatore: Simone Bendandi.

Sigel Seap Marsala Volley: Caserta 9, Tajè 7, Kosonen 21, Pozzoni 18, Ferraro 2, Vighetto 15, Cicola (L) 1, Varaldo, Grippo, Torok ne, Cecchini ne, Giulì (L2) ne. Allenatore: Lino Giangrossi.

Note - Battuta (punti/err): Marsala 12/12, Imola 5/9 - Muri: Marsala 3, Imola 12 – Ricezione: Marsala 80%, Imola 50% - Attacco: Marsala 47%, Imola 33%.



